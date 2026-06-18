Exitosa segunda edicion del duatlón Lago Puelo

Con una destacada convocatoria, la segunda edición del Duatlón Lago Puelo volvió a reunir a atletas y aficionados al deporte en una competencia que combina trote y ciclismo, consolidándose como una propuesta deportiva cada vez más convocante en la localidad.

Más de 100 corredores participaron de esta nueva edición, que contó con la presencia de deportistas de Lago Puelo y de distintas localidades de la región, entre ellas Bariloche, Esquel, Trevelin, Villa La Angostura, Neuquén y otras ciudades que no quisieron perderse este desafío.

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el circuito de competencia, diseñado para que los participantes recorrieran distintos sectores de Lago Puelo, permitiéndoles disfrutar de los paisajes y atractivos naturales que ofrece la localidad.

Desde la organización resaltaron el entusiasmo de los participantes y el acompañamiento del público, que se acercó a compartir la jornada.

El Duatlón Lago Puelo fue organizado por la Escuelita de Atletismo Municipal y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Lago Puelo, que continúan promoviendo espacios de encuentro, recreación y desarrollo deportivo.

Asimismo, se agradece especialmente a todos los sponsors, colaboradores y personas que acompañaron esta segunda edición, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de este evento deportivo.