Este fin de semana se concretará un nuevo Festival de Diseño

Con entrada libre y gratuita, el Municipio continúa potenciando a todos los diseñadores con la finalidad de activar el mercado interno de productos confeccionados en nuestra ciudad. En este marco, los días 17 y 18 de septiembre tendrá lugar el Festival de Diseño de las marcas que integran el Registro Oficial de Diseñadores de la Secretaría de Cultura. La cita es en el Centro Cultural de 16:00 a 21:00 horas.

La propuesta también contará con un desfile de modas organizado por Mujer Austral, artistas en vivo y sorteos.

Este sábado a las 17:00 horas tendrá lugar el Desfile de indumentaria y accesorios a cargo de Selina Vlk de Mujer Austral, mientras que a las 20 horas Dj Sofía estará cerrando la jornada. En tanto, el domingo a las 19:00 la banda Stratus acompañará el festival.

Al respecto la secretaria de Cultura, Liliana Peralta destacó la intensa labor que se realizó en el registro oficial de diseñadores a través de las fiscalizaciones que permiten ordenar el rubro y potenciar las posibilidades de venta y exhibición de los diseñadores y diseñadoras.

«Trabajamos en acciones puntuales como las capacitaciones y charlas que son una enorme posibilidad para que todos los hacedores de la ciudad se perfeccionen en lo que hacen a la hora de crear y exhibirse ante la comunidad”, afirmó.

Asimismo –prosiguió- “estos festivales demuestran el potencial de los creativos comodorenses que este fin de semana estarán en escena. Cuarenta y nueve marcas oficiales de gran calidad, originalidad e innovación de sello 100% comodorense exhibirán su estilo y concepto, acompañados también por aristas que estarán participando del evento», sostuvo Peralta.

Las marcas que serán parte del festival son: Amancor, Cocodrilo que Duerme, Apapachos, Arami’s, Aymara, 1000 Grullas, ChinaTown, Bianca’s, Egle Aromaterapia, Kamala, Tejiendo Sueños, CHEW, Graciela, Gatunezco, Julia Pott, Mayi Solís, Dolce Amore, Muna, Alma al Viento, Un lichy para Mí, Toco Madera, Carteras Diamantino, Diseños Olguita, By Pau, Paula Mistretta, A flor de Piel, Minka, Fuck Off, Desde el Alma, Chas Deco, Nacha’s, Isik, Isik gibi, Ponetelponcho, Alfiler de Gancho, Arrebol de los Geranios, Verde Recicla, Nura, Toia Up, Dulce Brisa, Colección Chubut, Dulces Tentaciones, Chocolates del Mar, Lili Ostrovski caricaturas, Mh Bags, Geos Gourmet, Bien Chula, Veroka Artemisa, Vivero “Una rosa en el Desierto”.