Este fin de semana Lago Puelo agasaja a estudiantes con un bingo especialmente pensado para atraer la participación y el encuentro juvenil

Este fin de semana Lago Puelo festeja junto a los jóvenes la “ Primavera Estudiantil”, con un gran bingo , que pone en juego un Scooter Moto 110 C.C y órdenes de compra, para participar del sorteo solo deben inscribirse y formar parte de las actividades propuestas.

Secretario de turismo y deporte municipal, Sebastián Oliva dijo “ la atracción principal se central en un Bingo, que si bien es gratis en cuanto a dinero, para ser parte del sorteo se le pide a los chicos que participen en las distintas actividades ( recreativo, cultural, entretenimientos , y eventos que proponemos …la idea es que los jóvenes vayan a pasarla bien a la plaza, la idea del intendente y todo el equipo es acércanos a los jóvenes para que ellos la pasen bien “.

Esta jornada, es la primera de Puelo Activo 2026, desde las distintas áreas municipales se suman con propuestas, en materia turística invitan a los jóvenes a ser influencer por un día, promocionando el destino y convertirse en anfitriones locales ; también habrá juegos como Tejo de playa , tenis de mesa, campeonato de cartas , bandas en vivo, show de talentos y mucho mas.

La cita es el sábado 19 y domingo 20 a partir de las 15 horas en la plaza central de Lago Puelo.