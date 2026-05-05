Esquel: La Fiscalía investiga a funcionario municipal por amenazas a propietario de una radio

Este lunes pasado el mediodía, se llevó a cabo la audiencia de apertura formal de la investigación a un funcionario municipal por el hecho que fue calificado provisoriamente como coacción simple. El imputado y su defensor participaron en forma remota, por ese motivo será citado por la Fiscalía para completar el trámite de identificación.

La fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía Ismael Cerda, comunicaron al imputado el hecho por el que se lo investigará. Se trata de un hecho ocurrido el 2 de abril de este año; a las 13:40hs aproximadamente. Los acusadores señalan que, Iván Pereyra, funcionario de la municipalidad de Esquel; interceptó sobre Avda. Ameghino 1649 de Esquel, a escasos metros de calle Brown; al denunciante, titular de una radio. En tales circunstancias, Pereyra, quien se movilizaba en un vehículo, habría detenido su marcha al advertir la presencia de la víctima. Siguiendo los términos de la denuncia, los acusadores señalaron que el imputado descendió del vehículo en estado de alteración y procedió a agredirlo físicamente mediante golpes con sus puños dirigidos a la zona del pecho sin provocar lesiones constatables.

A continuación, le habría sustraído el celular que portaba y lo habría arrojado sobre un cesto de basura ubicado a pocos metros, para finalmente; y demostrando el motivo y el propósito de tal hecho violento, decirle “te voy a matar hijo de puta…no te metas conmigo, a mí no me conoces…la próxima vez no va a ser así, te voy a matar…”.

Estas amenazas, fueron a causa de una publicación periodística hecha el día anterior (1/04/26), en el medio del que el denunciante es dueño, vinculada a presuntos incumplimientos de obras municipales, y el hecho violento fue desplegado con la finalidad de intimidarlo, procurando que se abstenga de continuar realizando manifestaciones públicas en relación a su persona.

Asimismo, con anterioridad al hecho, el imputado exteriorizó su disconformidad mediante publicaciones en redes sociales dirigidas a la víctima y envió mensajes por WhatsApp a otro periodista del mismo medio, refiriendo “deja de mentir sobre mi persona, si tenes un problema conmigo resolvelo de otro modo…” evidenciando una conducta previa orientada en el mismo sentido intimidatorio.

La Fiscalía cuenta con el plazo de investigación de seis meses. Por tratarse de un funcionario público, en principio, se descartó la posibilidad de resolver el conflicto mediante una conciliación.