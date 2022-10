Epuyén: La comunidad se moviliza por la falta de médicos en su hospital

Vecinos y vecinas de Epuyén se movilizaron junto con la comunidad sanitaria , para pedir que el ministerio de salud cubra la falta de médicos que atraviesa el hospital rural, la premisa es “ premisa es contar con profesionales suficientes que cubran las 24 horas, la prioridad es la gente” expreso uno de los autoconvocados.

Hoy por hoy la salud pública local, no está pudiendo cubrir las cuestiones mínimas del hospital , la coyuntura del hospital es complicada, para poder cubrir las guardias , desde la dirección del nosocomio deben solicitar profesionales a hospitales de localidades vecinas.

En ese marco, una trabajadora sanitaria recordó la situación vivida años atrás con el brote de hanta virus que le costó la vida a varios vecinos, además de la pandemia por coronavirus. “Nos prometieron un hospital nuevo y todo tipo de equipamiento, pero hasta hoy solo han cumplido con un laboratorio. Ahora estamos en una situación límite y esto no da para más. Por favor, que alguien nos escuche y traiga respuestas”, recalcó.

En su momento el hospital contaba con un staff de médicos con el que la atención estaba cubierta, pero las bajas se fueron dando ya que hubo profesionales que se jubilaron, se sumó una licencia por embarazo, y otras cuestiones de salud del personal , que derivó en que hoy solo haya disponibles dos médicos, “que está trabajando de forma desgastante y con sobrecarga horaria, nos quedan nueve guardias sin cubrir”; a esto se suma “la situación se complica también por la renuncia del médico de Pami, así que ahora son tareas que deben asumir sus colegas”, indicó Jorge Rubilar. Director del hospital de Epuyén.

A la falta de recurso humano, se agrega el estado de los vehículos( ambulancias) “tenemos ambulancias que ya deberían estar fuera de circulación. Tampoco hay un móvil para el traslado de pacientes comunes a interconsultas en los hospitales de cabecera”. De igual modo, “hay un procesador de radiología que se está reclamando desde el año 2018 y todavía no hay respuesta”, subrayaron los propios trabajadores sanitarios; al tiempo quien dejaron en claro que no están reclamando incremento salarial, sino que “ , estamos pidiendo las condiciones mínimas para mejorar la calidad de atención a la gente, ya que para la mayoría somos la única alternativa a la hora de hablar de salud”, enfatizaron .

Tras la primer movilización, acordaron volver a autoconvocarse el próximo miércoles , al tiempo que se adelantaron “vamos a seguir movilizados y alertas hasta que bajen a Epuyén los funcionarios responsables de dar respuestas a esta batería de demanda”.