Epuyén: el jurado lo encontró culpable de lesiones graves a su hermanastro

El juicio se desarrolló en la localidad de Lago Puelo, donde el fiscal Carlos Díaz Mayer y la procuradora María Marta Ponce Ventura, expusieron el caso y pidieron que se dicte veredicto de culpabilidad. Por su parte, la defensora Betina Feld, sostuvo que no se probó la autoría de su defendido, Manuel Pardo.

El hecho fue calificado por la fiscalía como constitutivo de tentativa de homicidio. El acusado es medio hermano de la víctima y habrían protagonizado una pelea de madrugada luego de una reunión con otras personas en la que consumieron bebidas alcohólicas. Carlos Díaz Mayer dijo al jurado por qué la acusación sostiene que el autor de las heridas es el imputado, mientras que la Defensa planteó que no hay pruebas objetivas de que fue él.

En detalle, el martes se desarrolló la totalidad del juicio de responsabilidad en Lago Puelo. Por la mañana, comenzó el debate con la presentación del caso de las partes y a continuación declararon los testigos. Por la tarde, la fiscalía y la defensa dieron su alegato de cierre luego se conoció el veredicto del jurado: culpable del delito de lesiones graves.

Las evidencias llevadas a juicio por el equipo de fiscalía lograron convencer al jurado popular sobre la autoría del imputado, ya que “encontró debidamente probadas las lesiones, pero no la intención de matar, por eso eligió una calificación menor a la principal, lesiones graves”, se graficó oficialmente.

En consecuencia, la oficina judicial deberá fijar fecha para la audiencia en que se discutirá la pena, ante la juez técnica del juicio. El jurado se disolvió luego de dar el veredicto.

Acuerdos probatorios

Las partes arribaron a algunos acuerdos, son cuestiones que no se van a discutir en el debate y por lo tanto, respecto de ellas no se producirá prueba. En este sentido no va a haber discusión respecto de las lesiones que sufrió la víctima, cinco en total, una de las cuales le dejó una marca permanente en el rostro. Tampoco se va a discutir cuándo ocurrieron, ni que algo más tarde, ese mismo día del hecho, fue aprehendido el imputado, Manuel Pardo, portando un cuchillo. Ese cuchillo fue analizado y tenía ADN del propio imputado, no de la víctima. No discutirán tampoco que la casa de la victima evidenciaba signos de una pelea, que el imputado estuvo ahí junto a otras personas tomando vino. Ni se discutirá que el imputado, por ese entonces, vivía en un galpón en el mismo predio de la casa de la víctima.

El eje del debate

Lo que sí se va a discutir es si Pardo es o no el autor de las heridas y en tal caso si tuvo intención de matar. La Fiscalía sostiene que sí. La defensa dice que no fue él.

El hecho acusado

La acusación Fiscal sostiene que el 9 de agosto de 2019, a las 4.30 aproximadamente, en el barrio alto de la localidad de Epuyén, Manuel Pardo, le asestó a su medio hermano varias puñaladas con un cuchillo. Le hizo un corte importante en el rostro desde la comisura labial al pabellón auricular, también varias heridas en la zona abdominal. Las heridas fueron de gravedad, dejándole las cicatrices y una deformación grave y permanente del rostro.