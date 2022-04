Epuyén: Agredió a su ex pareja y fue demorado por daños y violencia de género

El hecho se registró en la localidad de Epuyén, alrededor de las 17:25 hs de este martes. La policía recibió un llamado de una mujer solicitando la presencia policial en un domicilio de avenida Los Cóndores, quien alerta haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja, el sujeto fue demorado y puesto a disposición de la justicia. .

Durante la intervención policiales en la casa de la victima, se hace presente el hombre sindicado como el agresor , procediéndose a la demora del mismo y su posterior traslado a la dependencia policial , quedando a la espera medidas judiciales restrictiva, con intervención funcionaria fiscal de turno Dra. Ponce Ventura María Marta , en el marco del hecho de daño y violencia de género.

La mujer víctima, quien tiene en común una hija de 5 años, que al momento de la agresión no se encontraba en el domicilio, radicó la correspondiente denuncia penal en comisaria de la mujer de El Hoyo. Según testimonios relatados por vecinos y familiares, no sería la primera vez que la mujer vive episodios de la misma índole que el sucedido este martes .