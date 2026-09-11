EpuCoop Convoca a Asamblea Anual Ordinaria

El consejo de Administración de EpuCoop, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20.337 Ley de Cooperativas y el Estatuto Social, CONVOCA a los/as señores/as asociados/as a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día sábado 26 septiembre de 2026 a las 13:00hs, en el Auditorio de Cultura, con domicilio Av. Los Halcones s/n de la localidad de Epuyen con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Elección de dos (2) asociados/as, para que conjuntamente con la Presidenta y Secretario, aprueben y firmen el acta de la Asamblea Anual Ordinaria.

Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Informe de Auditoria e Informe de Sindicatura , correspondiente al Ejercicio Económico N.º 35 , cerrado el 30 de abril de 2026.

, correspondiente al , cerrado el 30 de abril de 2026. Informe sobre las gestiones realizadas por la Cooperativa y las futuras gestiones previstas.

Informe sobre la situación, ejecución y continuidad del Procedimiento Preventivo de Crisis.

Designación de dos (2) socios/as para constituir la Comisión Escrutadora.

Elecciones de cuatro (4) Consejeros Titulares , por finalización de mandato.

, por finalización de mandato. Elección de un (1 ) Consejero Titular por renuncia al cargo.

por renuncia al cargo. Elección de un (1) Consejero Suplente por finalización de mandato

por finalización de mandato Elección de un (1) Consejero Suplente por renuncia al cargo.

por renuncia al cargo. Elección de un (1) Sindico Titular por renuncia al cargo.

por renuncia al cargo. Elección de un (1) Sindico Suplente por finalización del mandato.

Se recomienda a los/las socios/as tener en cuenta los siguientes artículos:

-Del Estatuto Social de nuestra Cooperativa:

Artículo 32: “La asamblea se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los asociados”.

Artículo 34: “Tendrán voz y voto los asociados que hayan integrados las cuotas sociales suscriptas, o en su caso estén al día en el pago de las mismas”.

-De la Ley 20.337 Ley de Cooperativas:

Artículo 61: “Las decisiones de la Asamblea conformes con la Ley el Estatuto y el Reglamento, son OBLIGATORIAS para todos los Asociados, salvo lo dispuesto en el Artículo anterior”.

Artículo 62: “Toda Resolución de la Asamblea que se sea violatoria de la Ley, el Estatuto o el Reglamento, puede ser impugnada de nulidad por Consejeros, Síndicos, Autoridad de Aplicación, Órgano local competente y Asociados ausentes o que no votaron favorablemente.”

Los documentos a ser considerados por la asamblea se encuentran a disposición de los/las señores/as asociados/as en la sede de Epucoop Limitada, en el horario de 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Esperando contar con su presencia, les saludamos atentamente.