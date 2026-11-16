Enfermeros de hospitales rurales y de puestos sanitarios de toda la provincia participaron de jornadas de capacitación

Se realizaron talleres teórico-prácticos, simulaciones y espacios de aprendizaje sobre atención de urgencias y emergencias, RCP, manejo de heridas, trauma, estabilización y traslado de pacientes, entre otras temáticas.

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se realizaron en Gaiman con una amplia convocatoria las II Jornadas Provinciales de Enfermería Rural y Comunitaria.

La actividad, realizada bajo el lema “El enfermero rural y su respuesta ante las necesidades de su comunidad”, fue organizada por los Hospitales Rurales de Gaiman y Dolavon.

De la iniciativa, realizada durante dos jornadas, participó el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, y referentes de la Dirección Provincial de Enfermería y del Departamento de Capacitación Continua y de la División de Enfermería de la cartera sanitaria chubutense.

Asimismo, estuvieron presentes las directoras de los Hospitales de Gaiman, Carolina Denegri; y de Dolavon, Susana Pritchard; además de enfermeros, enfermeras y Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST) de distintos hospitales y puestos sanitarios de toda la provincia.

Fortalecer la Enfermería Rural y Comunitaria

Se trató de una propuesta de capacitación, actualización profesional e intercambio de experiencias destinadas a fortalecer la Enfermería Rural y Comunitaria.

En ese sentido se efectuaron talleres teórico-prácticos, simulaciones y espacios de aprendizaje sobre atención de urgencias y emergencias, RCP, manejo de heridas, trauma, estabilización y traslado de pacientes. Además, se llevaron a cabo disertaciones sobre urgencias gineco-obstétricas y primeros auxilios emocionales, entre otras temáticas.

Trabajo en la ruralidad

Durante la actividad, el secretario de Salud, Sergio Wisky, destacó la convocatoria indicando que “es muy positivo que tantos profesionales formen parte de esta propuesta tan interesante, vinieron desde distintos puntos de la provincia, hospitales rurales y puestos sanitarios, dando el presente”.

“Este es un lugar de capacitación, de actualización y de intercambio de metodologías de trabajo”, agregó el funcionario.

En ese sentido, valoró “el importante trabajo que se lleva a cabo en la ruralidad, de cercanía con la gente, de estar acompañando y asistiendo no sólo desde el punto de vista sanitario”.

Por último, el funcionario destacó “el gran trabajo que hace todo el personal de la ruralidad, y especialmente los enfermeros y trabajadores comunitarios”, remarcando que “siempre los estamos apoyando y acompañando, viendo que es lo que necesitan para mejorar”.

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