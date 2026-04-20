Encuentro Provincial y Regional de Hilanderas se desarrolla en Esquel

El evento, que reúne a referentes de distintos puntos de la provincia, celebra el oficio, la creatividad y la tradición.

El Gobierno del Chubut junto a la Municipalidad de Esquel llevan adelante el II Encuentro Provincial – V Regional de Hilanderas, que a lo largo de este viernes y sábado reúne en esa ciudad a participantes de distintas localidades para celebrar el oficio, la creatividad y la tradición.

El evento, coordinado a través de la Subsecretaría de Cultura del Chubut y el municipio local, se desarrollará hasta las 20 horas en instalaciones del Gimnasio “León Camilo Catena”, congregando a hilanderas de diversos puntos de la provincia.

En la primera jornada hubo un taller de tejido de la técnica urdimbre complementario tubular o pampa, dictado por Juan Pablo Müller de San Luis, y a continuación siguieron los espacios “Del Vellón a la prenda”, “La historia detrás de la venta” y el Taller de Tintes Naturales.

Las actividades del viernes concluyeron pasadas las 18 horas con la realización del Concurso de Hilanderas (uso y rueca), un momento realmente atractivo para el público donde las participantes pusieron en juego toda la creatividad, habilidad y la afinada técnica de hilar.

Mientras tanto este sábado el Encuentro comenzó con una reunión para proyectar la celebración del III Encuentro Provincial de Hilanderas 2027 y, luego, un segundo Taller de Telar Pampa a cargo de Juan Pablo Müller, artesano del cuyo.

Feria y cierre

A lo largo de este segundo día habrá una Feria de Hilanderas y Artesanos, de 15 a 21 horas en el complejo deportivo municipal, mientras que cerca de las 18 se llevará adelante el desfile de prendas textiles, dando paso al cierre con coloridos espectáculos artísticos.

Este II Encuentro y V Regional pone en valor una tradición presente en la provincia que tiene en el centro de la escena al oficio de hilar, una costumbre que pasa de generación en generación y se mantiene viva en las manos de las hilanderas.

Asimismo el evento habilitó instancias de intercambio, trabajo en red y aprendizaje para cada una de las asistentes, permitiendo además que el público conozca y disfrute de una costumbre ancestral que sigue generando oportunidades de desarrollo.



