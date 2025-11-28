Encontraron 33 plantas de marihuana durante un operativo en El Bolsón

Un allanamiento ordenado por un robo terminó revelando un invernadero con 33 plantas de cannabis sativa en El Bolsón. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 12 y Toxicomanía, quienes actuaron con precisión y sin contratiempos.

Luego, al ingresar a un predio de la calle Cacique Linares para ejecutar la orden judicial vinculada a una investigación por un robo, los efectivos no encontraron los elementos buscados. Sin embargo, mientras avanzaban en la inspección del terreno, detectaron una estructura que llamó la atención por su tamaño y condiciones: un invernadero montado a pocos metros de la vivienda.

A continuación, el personal especializado decidió ingresar y verificar qué había en el interior. Allí se encontraron 33 plantas de distintos tamaños, que iban desde los 30 centímetros hasta más de 1,50 metros de altura, evidenciando un cultivo en pleno desarrollo.

La silueta de cada ejemplar y la disposición dentro de la estructura reforzaron las sospechas sobre su naturaleza.

Posteriormente, intervino personal de Toxicomanía, que realizó las pruebas correspondientes. Como resultado, todos los test dieron positivo para cannabis sativa, confirmando que se trataba de un cultivo activo y fuera de la normativa vigente.

Finalmente, y siguiendo el protocolo, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.