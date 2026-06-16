En un exhaustivo operativo por abigeato en Paso del Sapo, se recuperaron decenas de ovinos y armamento

Las actuaciones, supervisadas por la Fiscalía y coordinadas bajo orden judicial, se extendieron durante dos jornadas en establecimientos rurales de la zona. Se recuperaron animales vivos y muertos, además de secuestrar elementos de faena y munición de grueso calibre.

Una serie de minuciosos procedimientos llevados a cabo entre el 10 y el 11 de junio en la jurisdicción de Paso del Sapo permitieron desarticular una importante maniobra de abigeato. Las actuaciones, fueron articuladas por el funcionario de Fiscalía, Dr. Jorge Kovacevich con supervisión de la fiscal jefa María Bottini.

El despliegue operativo estuvo bajo la responsabilidad del Jefe de la División Investigaciones Rurales de la Comarca Andina, Comisario Mayor Jorge Calderero, y arrojó como resultado la recuperación de un total de 54 ovinos vivos y el hallazgo de 35 animales muertos que portaban las señales de propiedad de la parte damnificada.

Primera jornada

Las acciones técnico-policiales comenzaron la mañana del miércoles 10 de junio en las inmediaciones de una estancia. Al arribar al casco principal del establecimiento, las autoridades identificaron al empleado rural que se desempeñaba como puestero del lugar.

Tras una minuciosa inspección de la vivienda familiar, las dependencias aledañas, los galpones de acopio y un posterior control de la hacienda ovina presente en los cuadros, se obtuvieron los primeros resultados de relevancia para la investigación.

En dicho predio se detectaron y secuestraron 21 ovinos vivos cuyas señales inequívocas correspondían a la propiedad del denunciante. De este total, 16 animales se individualizaron de forma directa y otros 5 fueron hallados mezclados dentro de la majada local. Por disposición de las autoridades judiciales, estos ejemplares fueron restituidos de forma inmediata en el lugar.

Asimismo, los efectivos procedieron al secuestro de dos cueros ovinos recientes —uno de ellos con la señal del damnificado y el restante con marcas específicas que quedaron registradas en las actas técnicas—, una tijera de esquila y un teléfono celular perteneciente al sospechado, el cual será sometido a peritajes.

Además de la hacienda, la requisa domiciliaria en el primer establecimiento permitió el decomiso de elementos de peligrosidad. Se incautó una pistola calibre .22 marca SAURIO con numeración visible y un total de 101 cartuchos de diversos calibres (incluyendo munición .308, 7.62, 7.65, .38 y .22), junto a 9 vainas servidas, elementos que no contaban con la debida autorización legal para su tenencia.

Ampliación territorial y rastrillajes

Durante la tarde de la primera jornada, las comisiones policiales extendieron el registro hacia puestos secundarios de la estancia. En uno de los puestos se detectó a la distancia la presencia de numerosos animales muertos. Debido a la pérdida de luz natural, las autoridades determinaron resguardar el perímetro para continuar con las tareas periciales al día siguiente.

El jueves 11 de junio se reanudó la actividad con una inspección ocular exhaustiva. Allí se constató la existencia de 31 ovinos muertos. Según el informe de los especialistas, la mayoría de los cuerpos presentaba las señales denunciadas por el damnificado, en tanto que un remanente no pudo ser identificado de forma inmediata en sus pabellones auriculares debido a la acción de animales carroñeros de la zona.

Ampliación del procedimiento

Ante la sospecha fundada de que parte de la hacienda sustraída pudiese haber sido trasladada a campos linderos, la Fiscalía requirió la extensión del procedimiento. En el nuevo predio, el administrador del establecimiento prestó total colaboración y autorizó formalmente el ingreso de la fuerza pública para el control y el consecuente retiro de los animales ajenos a su firma.

Allí se identificó formalmente al puestero a cargo de la custodia del campo y se procedió al hallazgo de otros 2 ovinos muertos, además de 33 ovinos vivos que presentaban las marcas de la parte afectada. Al igual que en el caso anterior, los animales vivos fueron restituidos de manera formal.

Balance del operativo

El resultado global operativo arrojó la consolidación de 89 animales afectados, discriminados en 54 ovinos vivos (restituidos en el campo) y 35 ovinos muertos (constatados bajo actas periciales).

La complejidad geográfica y la magnitud del operativo requirieron el despliegue coordinado de la División Investigaciones Rurales Comarca Andina, la Unidad Regional Esquel, la Unidad Criminalística Esquel, las Comisarías de Gualjaina y Paso del Sapo, junto a las Divisiones de Seguridad Rural de Trevelin y El Maitén.