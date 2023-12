En todo el corredor andino preocupa la demora en la contratación de los aviones hidrantes

“El helicóptero está en resguardo en el Parque Nacional Lago Puelo, pero el contrato se suspendió el 30 de noviembre. Hasta hoy seguimos sin novedades. Encima, el piloto se fue a su provincia a pasar las fiestas, así que si hay una emergencia esta aeronave no podrá salir”, graficó una fuente confiable acerca de la presencia en el Corredor de los Andes de los medios aéreos contratados cada verano por el Sistema Federal de Manejo del Fuego para el combate de incendios forestales.

Al respecto, los distintos jefes de brigada consultados –tanto en Río Negro como en Chubut-, reconocieron “no saber nada” de la llegada de aviones hidrantes y helicópteros antes de fin año, siguiendo el operativo que en cada mes de diciembre se articula en la región.

No obstante, uno de los funcionarios reveló que “los aviones también se dieron de baja y están parados en Merlo, esperando la resolución del gobierno nacional para trasladarse a las provincias del sur”.

Por su lado, el jefe del Splif en El Bolsón, Julio Cárdenas, graficó esta mañana que “sabemos de la permanencia en el Parque Nacional Lago Puelo de la nave afectada cada temporada a la brigada helitransportada, pero no sabemos si hoy está operativa, nadie nos han informado nada”.

Con todo, adelantó que “si hay algún incendio, la vamos a solicitar al sistema nacional, conforme el protocolo de rutina para este tipo de operativos. De hecho, ayer tuvimos una salida por una quema descontrolada, que pudo ser extinguida por nuestros combatientes porque fue detectada a tiempo por las cámaras de vigilancia”.

Sumó “la importancia de contar a esta altura del año con la brigada helitransportada, porque nos permite llegar a un foco en cuestión de minutos y poder controlarlo, pero hoy seguimos en la incertidumbre. Tampoco hay noticias de los medios aéreos que habitualmente quedan apostados en Bariloche, Esquel y Trevelin”.

Conciencia

En otro orden, Cárdenas valoró que “la gente ha tomado conciencia respecto al cuidado del bosque y la prevención de incendios, quizás sea por las campañas que hemos mantenido durante todos estos años”, al tiempo que precisó que “gran parte de la población de la Comarca Andina vive en zonas de interfase (casas dentro del bosque), donde muchos no conocen los factores de riesgo”.

En tal sentido, anunció la creación por parte del Splif de la página https://www.rediapp.com.ar, para obtener recomendaciones y “para generar un área defendible alrededor de su vivienda”.

Por último, recordó las características técnicas de los mega incendios ocurridos recientemente en la región cordillerana “cada vez más rápidos y virulentos, donde muchas veces no alcanzan todos los recursos disponibles”.

En tal sentido, recomendó a la población “especial cuidado para las fiestas de fin de año. Puntualmente, la pirotecnia está estrictamente prohibida en todas estas localidades. Además, cambió el pronóstico climático y se esperan temperaturas muy altas, así que si la opción del festejo familiar incluye el tradicional asado, hay que tener cerca mucha agua y hacer fuego solamente en lugares habilitados”, concluyó.

Cabe recordar que en la Comarca Andina del Paralelo 42° hay una interacción permanente entre el Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro (Splif); el Sistema de Manejo del Fuego de la Provincia del Chubut; la Brigada Nacional Sur del SNMF y las Brigadas de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Parques Nacionales.