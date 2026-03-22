En Semana Santa llega el Festival del Alfajor a Lago Puelo

El 3 y el 4 de abril, en plena Semana Santa, Lago Puelo hace historia. Llega la tercera edición del Festival del Alfajor 2026 y este año la organización municipal del evento buscará romper el récord mundial, elaborando el alfajor más grande del mundo.

Por otra parte, se presentarán dos shows musicales de nivel nacional:

MALA FAMA: La icónica banda argentina de cumbia, con la voz inconfundible de su popular líder y vocalista, Hernán Coronel.

CAMPEDRINOS: Jóvenes talentosos del folclore, nombrados como los artistas “Consagración” en el Festival Nacional de Cosquín 2026 hace pocos días. Además, recientemente se presentaron en el prestigioso escenario internacional de Viña del Mar, en Chile.

Productores alfajoreros de toda la Argentina se congregarán en Lago Puelo para compartir sus alfajores de autor y clásicos. Podrán vender sus productos a locales y turistas y competir por el máximo galardón:

“El Mejor Alfajor del Festival del Alfajor, Edición 2026”.

También se sumarán nuevas categorías para la premiación: El mejor alfajor de/con:

– Autor – Maicena – Murra – Mosqueta – Identidad Patagónica

Cada productor puede competir en más de una categoría.

Y, además, un desafío que lo cambia todo:

la creación del alfajor más grande del mundo, que buscará un nuevo récord de 800 kilos, superando la marca nacional y mundial.

Esto generará una importante publicidad a nivel nacional, que colaborará con la reactivación turística en Semana Santa en Lago Puelo y en toda la Comarca Andina, luego de la difícil temporada de verano por los incendios.

El alfajor más grande del mundo será de chocolate, dulce de leche y dulce de frutos del bosque, y se repartirá y compartirá, como en las ediciones anteriores, con todo el público presente de manera gratuita.

La elaboración y la materia prima del mismo estarán a cargo del equipo de trabajo de la Panadería “Delicias del Lago”. El dulce regional de frutos del bosque fue elaborado por Cabañas Lago Puelo.

El intendente municipal Iván Fernández y la organización del Festival agradecen, valoran y destacan la colaboración y el compromiso de dichos comerciantes para con el evento.

Por otro lado, la logística, la estructura metálica y el traslado del alfajor gigante, de casi una tonelada, estarán a cargo de la organización municipal.

Gran Rifa Popular:

Entre los premios habrá una moto 0km y un Smart TV de 55 pulgadas, 4K.

Serán dos jornadas de shows en vivo con artistas nacionales y regionales de primer nivel.

Dos días y dos noches con degustaciones, food trucks, beer trucks, masterclass, sorteos, paseo de artesanos, gran rifa y competencias deportivas.

Imperdible Semana Santa en Lago Puelo:

El 3 y el 4 de abril te espera -El Festival del Alfajor 2026- en la Plaza Central.