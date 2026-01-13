En Epuyén se relevaron a la fecha 34 viviendas quemadas

Hoy, el incendio de Puerto Patriada que afectó más de 12 mil hectáreas, y de extendió de El Hoyo a Epuyén, tiene su mayor actividad en la ladera del cerro Pilche, sector de la Condorera, según indicó el intendente José Contreras, allí operan más de 40 brigadistas y tres medios aéreos hidrantes.

El clima con altas temperaturas y vientos reinantes, también durante la jornada de hoy activo varios focos en La Angostura y el Coihue, “ Queda un arduo trabajo, esto no va hacer fácil, esperemos que mañana se dé la lluvia y ayude “.

Respecto al servicio de energía eléctrica se fue restableciendo y equilibrando la tensión en algunos sectores, le llegada de una usina móvil , fue positiva y permitió poner a funcionar las bombas de agua y la conectividad 4G.

El relevamiento realizado por el ministerio de familia, registro al dia de hoy 34 viviendas con pérdidas totales, sumado a esto las zonas productivas afectadas junto con su infraestructura( riego, mangueras etc).

Contreras, confirmó que personal administrativo municipal viajo a Rawson para coordinar toda las gestiones necesarias ante el gobierno provincial, en el marco de la emergencia ígnea y habitacional extendida y declarada por el poder legislativo municipal.