En Epuyén se realizó un allanamiento por mensaje intimidatorio en escuela

COMARCA ANDINA – En la mañana de hoy, personal de la División Policial de Investigaciones (DPI) de la Comarca Andina, dependiente de la Policía del Chubut, llevó adelante un procedimiento contra el domicilio de un menor de edad en la localidad de Epuyén.

​La diligencia, que contó con el aval del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo y la correspondiente orden judicial, tuvo como objetivo principal el secuestro de armas de fuego y dispositivos informáticos en el marco de una causa por intimidación pública.

​Origen de la investigación

​La intervención policial se inició a raíz de una denuncia radicada por las autoridades de un establecimiento educativo de dicha localidad. El hecho que motivó la alerta fue el hallazgo, en la tarde de ayer, de escritos con mensajes amenazantes que rezaban: «No vengas, tiroteo».

​Resultados del operativo

​Tras tomar conocimiento de la situación y bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal Lago Puelo, la DPI Comarca Andina realizó las averiguaciones pertinentes y la recolección de evidencia digital. Estas tareas permitieron identificar un domicilio vinculado a la amenaza.

​Como resultado del allanamiento, se procedió al secuestro de ​un dispositivo celular perteneciente al menor presuntamente involucrado en el hecho.

​Dicho elemento será sometido a los análisis periciales correspondientes para avanzar en el esclarecimiento de la causa.

​Desde los organismos de seguridad y justicia se resalta que este tipo de hallazgos en establecimientos educativos no deben ser considerados como una broma o una cuestión menor.