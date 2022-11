En El Hoyo acusado de abusar a una menor irá a Juicio por Jurado

Así informaron integrantes del grupo Justicia Comarca, que acompaña a la familia de la menor víctima del abuso sexual con acceso carnal . La novedad se conoció ayer durante una audiencia preliminar que finalmente fue suspendida y trasladada al 22 de diciembre, ocasión en la que se espera que la justicia dé a conocer la fecha( primer trimestre del 2023) y lugar de lo que será el primer juicio por jurado de la Comarca Andina.

Allí se juzgará a un hombre acusado de violar a una menor de 14 años, antes de la pandemia, aprovechándose de la amistad con su madre y la pertenencia religiosa que compartían en la misma iglesia evangélica.

“Tuvimos en la fiscalía de El Hoyo, en donde encontramos muy buena predisposición acompañando a la mamá de la victima. Nos parece importante que la audiencia se halla pasado al 22 de diciembre, de acuerdo a la condena posible que puede recibir esta persona en esta nueva modalidad e juicio por jurado” ,explicó Luis Albornoz referente del grupo Justicia Comarca, a lo que añadió “ Lo que nos parece importante que esta causa llegue a juicio, aunque nos parece aberrante que esta persona que a cometido este aberrante hecho siga caminando por la comunidad libremente, y congregando en una iglesia en donde van niños, estas son cuestiones que la comunidad se debe enterar un abusador camina entre nosotros…”.

Por su parte Irupé Nahuelmilla sostuvo que “la madre de la víctima fue citada a una audiencia preliminar, que finalmente se suspendió en función de la nueva ley vigente en la provincia del Chubut”, que indica que “es obligatoria la utilización del juicio por jurados para delitos graves con pena máxima igual o mayor a 14 años. Esto incluye a los homicidios y a los delitos contra la integridad sexual o contra la libertad de las personas”.

Además indicó que según lo que se les informó en la fiscalía de El Hoyo “por un hecho de violación con acceso carnal son 15 años. Este violador cometió dos hechos, que se suman a la nueva ley y podría recibir una condena de hasta 30 años. Ahora las partes se podrán interiorizar sobre el debut de este procedimiento, sabiendo que la comunidad también será parte a través de la designación de un jurado conformado por 12 personas”.

A esto agregó “Esta es una posibilidad como ciudadanos de poder demostrar de que son muchos abusos, porque a esta madre se la ha violentado porque no le creyeron y porque cuestionaron su pasado sin importar la suerte de la menor…”.

Más adelante advirtió que durante todo el proceso judicial la madre de la menor fue amenazada “ de que si se va a juicio le van a dar un tiro en las piernas , de que le van a prender fuego la casa… no tiene seguridad policial, si cuenta con acompañamiento del equipo de psicólogos de la fiscalia… la menor se tuvo que ir del pueblo en el que vivimos que es muy chico, porque lamentablemente se terminó cruzando muchas veces con el violador “, al tiempo que subrayó que en referencia a los tiempos que llevan los procesos judiciales de este tipo “Lamentablemente, implica mucho tiempo juntar los elementos y llevar a juicio a los responsables. No obstante, en este hecho hay pruebas suficientes”, dijo Irupé.

Asimismo, Irupé Nahuelmilla calificó como “indignante” que el acusado no tenga ningún tipo de restricción en su rutina. “Cada vez que lo veo me hierve la sangre, tampoco puedo creer que se siga aceptando en la sociedad y que siga trabajando con toda normalidad o caminando por un barrio que está lleno de chicos. También molesta que todos miren para un costado y que nadie se moleste en averiguar que la víctima no es la hija de una mujer, sino la hija de todos”, aseveró.

Como serán los juicios por jurados en Chubut

A partir del 2023 se comenzarán a aplicar los juicios por jurados en toda la provincia. Se trata de una herramienta a través de la cual ciudadanos definen si una persona es inocente o culpable en un juicio.

Qué es un juicio por jurados

Según explicó oportunamente el fiscal jefe Alex Williams, se trata de una “forma de juzgamiento muy antigua en la que un grupo de vecinos del lugar del hecho deberán decidir 2 cuestiones: si el hecho que se juzga realmente existió, y si el acusado -de haber cometido ese hecho- es culpable o no culpable”.

Por un lado, actúa la fiscalía, que ejerce la acusación; por el otro, la defensa del acusado; y quien juzga es el jurado, integrado por 12 personas. La moderación del debate está a cargo de un juez profesional. Durante el debate oral, el jurado no interviene. Sólo escucha a las partes. Una vez finalizado el debate oral, el jurado debe responder por mayoría esas 2 preguntas: si el hecho existió y si el acusado es inocente o culpable. En caso de dictarse la culpabilidad, es luego el juez profesional el que dispone el monto de la pena.

Qué dice la ley

Respecto a la integración del jurado, establece una conformación clásica: 12 integrantes titulares, entre los cuales debe haber 6 hombres y 6 mujeres, y 2 miembros suplentes. Deben ser personas mayores de edad, que sepan leer, hablar y escribir y que tengan una residencia en el lugar donde se cometió el delito.

La norma establece que es obligatoria la utilización del juicio por jurados para delitos graves con pena máxima sea igual o mayor a 14 años. Esto incluye a los homicidios y a los delitos contra la integridad sexual o contra la libertad de las personas.

Por otro lado, la ley determina que el veredicto del jurado para condenar debe ser unánime.

Por otra parte, no pueden ser jurados los funcionarios públicos, o abogados. También, quedan eximidas las personas que tengan alguna enfermedad física o psíquica que les impida ejercer la función, así como las personas con antecedentes penales o causas en trámite

“El juicio por jurados viene a saldar parte de la falta de legitimación democrática del Poder Judicial, que es visto muchas veces por la ciudadanía como un poder cerrado en sí mismo compuesto por una elite de personas que hacen su trabajo sin dar mayores explicaciones de ello y al cual el ciudadano común no tiene acceso”, sostiene el fiscal Williams.

Se estima que en el primer trimestre del próximo año se llevará adelante el primero juicio por jurados en Chubut.