Emprendimientos chubutenses tuvieron una destacada participación en la Expo Internacional de Bebidas

La Provincia contó con un stand institucional en la Expo Internacional de Bebidas by ASA 2026, realizada en Mendoza, donde promocionó su potencial enoturístico y productivo. Además, distintos emprendimientos fueron distinguidos con premios de oro y plata por la calidad de sus vinos, sidras y destilados.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, participó de la Expo Internacional de Bebidas y la tercera edición de Argentina Spirits Awards (ASA 2026), que se desarrolló el 31 de octubre en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, Mendoza.

La Provincia estuvo presente con un stand institucional destinado a promocionar la producción vitivinícola y de bebidas chubutenses, difundir el potencial enoturístico del territorio y generar nuevos vínculos con referentes, productores y actores de la industria.

La propuesta contó con la participación de los emprendimientos D&S Destilería, Refugio del VIRCH, Huella Austral, Ayesataran Allard, Baruk, Ribera del Chubut, Casa Redonda y Bardas al Sur, que representaron la diversidad y el crecimiento de la producción provincial.

En el marco del encuentro, también se realizó una cata de vinos y destilados chubutenses a cargo de D&S Destilería, Refugio del VIRCH y Huella Austral, acercando al público las características y particularidades de los productos elaborados en la provincia.

Emprendimientos chubutenses distinguidos con premios de oro y plata

Uno de los aspectos destacados de la participación provincial fue el reconocimiento obtenido por distintos productores chubutenses en las evaluaciones de ASA 2026, con distinciones en las categorías Oro y Plata.

Entre los premios de oro, D&S Destilería obtuvo tres reconocimientos por sus productos Azar Gin de Cereza, Blumen Eau de Vie de Poire Williams y Blumen Kirschwasser. Por su parte, Sidra Laberinto recibió dos distinciones por su Brandy de Manzana Calvados y su Sidra Demi-Sec, mientras que Huella Austral fue reconocida por su Sidra de Hielo.

En la categoría Plata, los reconocimientos fueron para Brato, por su Sarmiento Artesanal Barrica; Sidra Laberinto Patagonia, por su Sidra de Hielo; y Arroyo Blanco, que obtuvo tres distinciones por sus productos Blanco, Rojo y Rosso.

Además, el enólogo Darío Maldonado fue el único chubutense que integró el jurado de las evaluaciones ASA que seleccionaron a los ganadores de todo el país.

Estos resultados reflejan la calidad, diversidad y consolidación de los emprendimientos chubutenses, que continúan ganando visibilidad y posicionamiento en espacios especializados de alcance nacional e internacional.

Vinos y Sabores del Chubut: producción, identidad y turismo

La participación en ASA 2026 se enmarca en las acciones de promoción del programa Vinos y Sabores del Chubut, una iniciativa que integra la producción regional, la gastronomía, la cultura y las experiencias turísticas vinculadas con los paisajes y las tradiciones de la provincia.

Con bodegas, viñedos y emprendimientos distribuidos entre la costa, la meseta y la cordillera, Chubut cuenta con un destacado potencial enoturístico y una producción con características distintivas, impulsada por las condiciones climáticas de una de las regiones vitivinícolas más australes del mundo.