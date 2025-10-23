Elecciones Nacionales en Chubut: La provincia renueva dos bancas en Diputados

Este domingo, Chubut renueva dos bancas en la cámara de diputados de la Nación , con ocho propuestas de fuerzas políticas, que debutan con la boleta única de papel.

A nivel nacional, se renuevan 127 de las 257 bancas de la Cámara Baja. El reparto se realiza por distrito provincial mediante el sistema proporcional D’Hondt, con un umbral mínimo de votos válidos.

También se elegirán 24 senadores nacionales, correspondientes a ocho distritos que este año renuevan sus tres escaños (dos por la fuerza más votada y uno por la segunda).

Ocho listas competirán en Chubut

La boleta de Chubut incluirá ocho listas de distintos partidos y alianzas políticas que buscarán ganar representación en el Congreso.

Estas son las fuerzas y sus principales candidatos a diputados nacionales:

-Partido Libertario (184)

Ariana Mellao

Carlos Augusto Bottazzi

– Partido GEN (69)

Oscar Petersen

Rosana Etcheverry

– Frente Unidos Podemos (504)

Juan Pablo Luque (exintendente de Comodoro Rivadavia)

Lorena Ivana Elisaincin

-Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (503)

Santiago Vasconcelos

Emilse Saavedra

– Despierta Chubut (502)

Ana Clara Romero (actual diputada nacional de JxC)

Gustavo Menna

-La Libertad Avanza (96)

Maira Raquel Frías

Julián Francisco Ramón Moreira

-Partido Independiente del Chubut (PICH 151)

Héctor Rafael Vargas

Karen Estefanía Ramírez

-Fuerza del Trabajo Chubutense (501)

Alfredo “Negro” Beliz

Tatiana Alejandra Goic