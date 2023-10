Elecciones Generales 2023: ¿Cómo voto la Comarca Andina? .Massa se impuso ampliamente

Los ciudadanos empadronados de la Comarca( Cholila, El Maitén, Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo y El Bolsón) , a la hora de concurrir a sufragar decidió en su gran mayoría acompañar con su voto la propuesta de Sergio Massa de Unión por la Patria que sumó 11.452 adhesiones; en tanto en segundo lugar se ubicó Javier Milei de Libertad Avanza con 6336 .

En el mapa comarcal, a diferencia de otros distritos del país, en las elecciones generales de este domingo, mayoritariamente el voto fue para el candidato de Unión por la Patria.

Según lo adelantado con resultados provisorios, El legislador electo y referente de Unión por la Patria en El Bolsón, Leandro García los números ” arrojan un 46% de apoyo para Sergio Massa, un 23% para La Libertad Avanza y un 21% para Juntos por el Cambio. Para nosotros fue una muy buena elección y ratifica lo de las PASO y aún lo amplía. Parece tener proyección nacional y nos ilusiona con la posibilidad de una victoria en el balotaje del 19 de noviembre”.

García relacionó el resultado con que la gente “ valora la presencia del Estado Nacional, donde se logró poner en evidencia lo importante de la salud pública, de la educación pública y de un esquema de seguridad social que llega a todos lados”.

Estos resultados impulsan a los referentes y militantes a seguir trabajando de cara al balotaje del 19 de noviembre, marcando la diferencias de la propuesta encabezada por el candidato Sergio Massa con la de su contrincante Javier Milei, En tal sentido dijo “ vamos a seguir trabajando hasta noviembre para duplicar el resultado y sembrar conciencia en la comunidad para construir futuro con memoria, verdad y justicia y seguir estando al lado de los más vulnerables”. Al tiempo que remarcó que “el conjunto de la sociedad apuesta a defender desde la educación y la salud pública, hasta las políticas de derechos humanos. Sostenemos que no se puede -y nadie va a salir adelante- si no está el Estado presente, porque no solo acompaña a los más vulnerables sino que está presente en los sectores medios, en el sector comercial, en el turismo y en la producción”.

En Lago Puelo, el intendente electo Iván Fernández, también festejo y resaltó el triunfo en las urnas de Unión por la Patria, valorando el compromiso de la militancia y de los vecinos que acompañaron el proyecto nacional , que deja en evidencia que están en juego dos modelos de país.

Enseguida subrayó “la campaña conjunta que hicimos con el actual intendente Augusto Sánchez y las distintas agrupaciones. Hoy los resultados están a la vista porque pudimos llevar el mensaje a cada rincón de nuestro pueblo, fue nuestro humilde aporte al triunfo de Sergio Massa, que esperamos repetir en el balotaje”.

Desde su óptica, “por supuesto que ayudaron las últimas medidas económicas, pero también se valoró el proyecto de país que queremos. Una propuesta nacionalista, con la gente incluida y no lo que impulsa Milei con la privatización de la salud o la educación”.

Sumó que Sergio Massa “se viene preparando desde hace muchísimo tiempo para ser presidente y nosotros estamos convencidos que lo será a partir del 10 de diciembre”.

De igual modo, Iván Fernández reconoció haber “intercambiado mensajes con el resto de los colegas intendentes de la zona y están todos felices por los resultados obtenidos”, al tiempo que adelantó “la necesidad de volver a conformar la Liga de Intendentes -más allá del color político que esté pintado cada uno-, porque más allá de las necesidades y las cuestiones que puede hacer cada uno en forma individual, tenemos que trabajar en forma conjunta por el desarrollo de todo el noroeste chubutense”.

Localidad por localidad

Lago Puelo: Massa 3039, Milei 1515 y Bullrich 1219

El Hoyo: Massa 1349, Milei 778 y Bullrich 670

El Maitén: Massa 1302, Milei 956 y Bullrich 611

Epuyén: Massa 823, Milei 411 y Bullrich 317

Cholila. Massa 777, Milei 472 y Bullrich 253

El Bolsón: Massa 5162, Milei 2204 y Bullrich 1307

Chubut

A nivel provincial e la provincia del Chubut, los resultados provisorios indican que se impuso la figura de Javier Milei de Libertad Avanza, con 35,0% sobre Sergio Massa de Unión por la Patria con 32,3; bastante mas por debajo se ubicó en tercer lugar Patricia Bulrich de Juntos por el Cambio con 20,6%; seguida por Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro Pais con 7,7 %-