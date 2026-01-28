El Telebingo Chubutense se realiza en El Hoyo con un fuerte fin solidario

NO TE PIERDAS:
Lo recaudado será volcado íntegramente en bienes y equipamiento para acompañar a las localidades de El Hoyo, Epuyén y Cholila.

Este jueves 29 de enero, el Telebingo Chubutense llegará a la localidad de El Hoyo con un claro objetivo solidario: todas las utilidades que se obtengan serán destinadas a asistir a las personas damnificadas por los incendios forestales que afectan a la Comarca Andina.

Desde el Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut se destacó que lo recaudado será volcado íntegramente en bienes y equipamiento, con el propósito de acompañar de manera concreta a las familias que sufrieron pérdidas materiales en sus hogares a causa del fuego y contribuir a la reconstrucción de la zona.

En ese marco, el presidente del organismo, Ramiro Ibarra, subrayó que destinar todas las utilidades a las localidades de El Hoyo, Epuyén y Cholila “es un pedido expreso del gobernador Ignacio ‘Nacho’ Torres”, y remarcó además la importancia de fortalecer con equipamiento a los Bomberos Voluntarios y Brigadas, cuyo compromiso y esfuerzo son fundamentales durante la emergencia.

De este modo, el Telebingo Chubutense vuelve a demostrar su profundo sentido social, transformando cada jugada en un gesto de solidaridad y acompañamiento para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles.

