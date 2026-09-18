El Telebingo Chubutense pondrá en juego más de 80 millones de pesos en la Fiesta del Novillito de 28 Julio

Se realizará el 10 de octubre, en el marco de la tercera edición de la ya tradicional celebración. Habrá un doble cierre musical a cargo de «La T y La M” y “Aneley».

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social-Lotería del Chubut, junto a la Municipalidad de 28 de Julio, presentó la edición del Telebingo Chubutense que se desarrollará en esa localidad el 10 de octubre, en el marco de la «Tercera Fiesta del Novillito». Durante el evento se pondrán en juego más de 80 millones de pesos en premios, con un doble cierre musical a cargo de «La T y La M” y “Aneley».

La convocatoria, durante el segundo fin de semana del mes próximo, tendrá como epicentro las instalaciones del “Club Social y Deportivo 28 de Julio”.

El lanzamiento de este sorteo del Telebingo Chubutense se realizó mediante una conferencia de prensa encabezada por el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, y el intendente de 28 de Julio, Luka Jones.

Ibarra destacó el trabajo conjunto con ese municipio del Valle Inferior del Río Chubut y señaló que la presencia de Lotería forma parte de la decisión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres de acompañar las celebraciones populares y generar movimiento económico en las distintas localidades de la provincia.

«Es una fiesta que Luka (Jones) comenzó a impulsar hace algunos años y que cada vez toma más fuerza y en la que queríamos estar presentes nuevamente con el Telebingo», expresó Ibarra.

Respecto al acceso, el presidente de Lotería del Chubut explicó que «el ingreso al predio será con el cartón del Telebingo individual y con la promo podrá hacerlo toda la familia».

Además, el funcionario provincial anunció que se habilitará loteríadelchubut.bet.ar , una plataforma para adquirir entradas que también permitirán participar de una rifa exclusiva para quienes se encuentren dentro del predio, independientemente del sorteo provincial del Telebingo.

«A diferencia del Telebingo, que se juega en toda la provincia, la rifa será exclusivamente para quienes estén presentes en el lugar», explicó Ibarra.

Por su parte, el intendente de 28 de Julio, Luka Jones, agradeció el acompañamiento del Gobierno Provincial y de Lotería del Chubut e invitó a los vecinos del Valle Inferior a participar en la “Fiesta del Novillito”, cuyas actividades comenzarán el sábado 10 de octubre a las 11 horas y se extenderán hasta hasta la noche del domingo 11 de octubre en el predio del Club Social y Deportivo 28 de Julio.

Durante el fin de semana habrá actividades de campo, demostraciones vinculadas con la producción rural, propuestas gastronómicas y participación de productores, artesanos y emprendedores, siendo el novillito al asador uno de los principales atractivos gastronómicos.

Jones también puso de manifiesto el impacto que genera la celebración en la economía de la localidad. “28 de Julio tiene 859 habitantes y en la primera edición de la Fiesta del Novillito tuvimos más de 11.000 espectadores. Durante ese fin de semana se produce un derrame económico importante en los productores, artesanos, y en lo que hace a la gastronomía”.

La propuesta busca poner en valor la identidad productiva y rural de 28 de Julio, fortalecer la actividad económica y turística de la localidad y acompañar a productores y emprendedores a través del trabajo articulado entre el Gobierno del Chubut, Lotería del Chubut y el municipio.

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