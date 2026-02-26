El Telebingo brilló ante más de 30.000 personas en el 120° aniversario de Esquel

Los cuatro premios mayores salieron entre el público presente y la cuarta ronda coronó la noche con la entrega de un automóvil 0 km a una vecina de la localidad. El gran cierre estuvo a cargo de la banda cuartetera cordobesa Q’ Lokura.

En el marco de los festejos por el 120° aniversario de Esquel, el Telebingo Chubutense volvió a demostrar que es el juego emblemático y familiar de Lotería del Chubut, al realizar en esa ciudad el sorteo de más de 6 millones de pesos y dos vehículos 0 km.

Este martes 24 de febrero, una multitud acompañó el evento, que fue transmitido en vivo por Canal 7 y replicado por diferentes medios de toda la provincia.

La jornada comenzó con un fuerte gesto solidario en el que el Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut realizó la entrega de acción social directa a más de 30 instituciones educativas y vecinales de la ciudad, reafirmando el compromiso permanente con la comunidad.

El presidente del organismo, Ramiro Ibarra, remarcó que «estas acciones responden a un pedido del gobernador Ignacio Torres, quien impulsa el acompañamiento constante a la salud y la educación como pilares fundamentales para el desarrollo de cada localidad de la provincia».

Asimismo, Ibarra destacó que «eventos de esta magnitud generan un impacto positivo en la economía local, ya que movilizan el trabajo de emprendedores, y los sectores de gastronomía y hotelería».

Durante el desarrollo del emblemático juego se vivieron momentos de enorme emoción: los cuatro premios mayores salieron entre el público presente, y los ganadores pudieron subir al escenario para compartir su alegría con miles de vecinos.

La cuarta ronda coronó la noche con la entrega de un automóvil 0 km a una vecina de la localidad, que se encontraba jugando su cartón junto a su hijo, protagonizando uno de los momentos más conmovedores de la velada.

El gran cierre estuvo a cargo de la banda cuartetera cordobesa Q’ Lokura, que brindó un show de lujo e hizo vibrar y bailar a más de 30.000 personas, poniendo el broche de oro a una celebración inolvidable para toda la comunidad.

