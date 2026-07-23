El Registro Civil y el Banco del Chubut avanzan en la integración digital para agilizar procesos administrativos

El Ministerio de Gobierno y la entidad financiera provincial firmaron un convenio que permitirá validar identidad y verificar información registral en tiempo real, agilizando procesos y fortaleciendo la eficiencia administrativa.

El proceso de modernización tecnológica que lleva adelante el Registro Civil de la provincia continúa incorporando herramientas que mejoran la gestión pública y fortalecen la integración entre organismos. En ese marco, el ministro de Gobierno del Chubut, Victoriano Eraso Parodi, y el gerente general del Banco del Chubut, Gustavo González, firmaron un convenio de colaboración que permitirá optimizar el intercambio de información registral mediante sistemas digitales.

El acuerdo posibilitará que el Banco del Chubut pueda realizar, de manera segura y en tiempo real, consultas al Registro Civil para validar la identidad y verificar la supervivencia de sus clientes mayores de edad. Asimismo, cuando corresponda, podrá acceder a la información registral vinculada a certificados de defunción, agilizando procesos que hasta el momento requerían verificaciones administrativas más extensas.

Calidad, eficiencia y agilidad

Esta herramienta es posible gracias al proceso de digitalización que viene impulsando el Registro Civil de la provincia, que en los últimos años avanzó en la incorporación de actas digitales, la modernización de sus sistemas y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que permiten la interoperabilidad con distintos organismos.

La posibilidad de intercambiar información de manera segura y en tiempo real no solo reduce tiempos administrativos, sino que también mejora la eficiencia de los procesos, fortalece la calidad de la información y permite brindar respuestas más ágiles tanto a organismos públicos como a instituciones que requieren validar datos registrales para el desarrollo de sus funciones.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Gobierno continúa consolidando un Registro Civil más moderno, digital e integrado, generando herramientas que simplifican la gestión pública y acompañan el proceso de innovación y modernización del Estado provincial.

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