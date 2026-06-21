“El patriotismo y las ganas de superarse no tienen edad”: Torres participó de la Promesa a la Bandera de estudiantes adultos de Trelew

El gobernador participó de la emotiva ceremonia realizada en la Escuela para Jóvenes y Adultos N° 618 de Trelew, donde destacó que “estos estudiantes mayores son un ejemplo de compromiso, esfuerzo y amor por nuestra Patria”. Durante el acto entregó diplomas, medallas y un Pabellón Nacional para el establecimiento.

En el marco del Día de la Bandera, que se conmemora cada 20 de junio, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, participó del acto de Promesa a la Bandera realizado en la Escuela para Jóvenes y Adultos (EPJA) N° 618 de Trelew.

Acompañaron al mandatario las diputadas provinciales Sonia Cavagnini y Sandra Willatowski; la concejal Belén Baskovc; directivos y equipos técnicos del Ministerio de Educación del Chubut; y miembros de la comunidad educativa del establecimiento.

Durante la ceremonia, el titular del Ejecutivo hizo entrega, junto a las autoridades presentes, de diplomas y medallas a los estudiantes que realizaron la Promesa a la Bandera, en reconocimiento a un acto que reafirma los valores de la ciudadanía, el compromiso con la comunidad y el respeto por los símbolos patrios. Asimismo, entregó un Pabellón Nacional para la institución educativa.

Educación, ciudadanía y compromiso

En su discurso, Torres destacó “el profundo respeto con el que los estudiantes asumieron este compromiso, algo que nos da una lección a todos los chubutenses”, y remarcó que “muchas veces asociamos la Promesa a la Bandera con una etapa determinada de la vida, pero el patriotismo, el compromiso y las ganas de superarse no tienen edad”.

“Estas personas mayores, que asisten a la escuela con tanto esfuerzo, son el ejemplo vivo de que nunca es tarde para aprender, fortalecer y ejercer la ciudadanía, y demostrar el amor por nuestra Patria y nuestra provincia”, expresó el mandatario.

Asimismo, puso en valor el esfuerzo y la dedicación de quienes continúan su trayectoria educativa, destacando que la formación y el aprendizaje son herramientas fundamentales para fortalecer la participación ciudadana y construir una sociedad más comprometida.

Abanderados y escoltas

La ceremonia tuvo como protagonistas también a los abanderados y escoltas del establecimiento.

La Bandera Nacional fue portada por Rolando Martínez, acompañado por sus escoltas Leonor Jara y Carlos Carriman. Por su parte, la Bandera de la Provincia del Chubut estuvo a cargo de Elsa Miguens, acompañada por Mirta Barriga y Lidia Chingoleo como escoltas. En ambos casos, los estudiantes estuvieron acompañados por las docentes Vanina Rivera y Heidi Vains, respectivamente.