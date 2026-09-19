El Obelisco se iluminó con los paisajes de Chubut para el lanzamiento de la temporada turística

El gobernador presentó en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires la propuesta turística de la provincia para los próximos meses, con los pingüinos y los tulipanes como grandes protagonistas. El lanzamiento incluyó una intervención audiovisual sobre el Obelisco y un concierto de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew, que horas antes había celebrado sus 25 años en el Teatro Colón.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este viernes en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires el lanzamiento oficial de la Temporada de Primavera Chubut 2026: una propuesta destinada a promocionar a nivel nacional los principales atractivos, destinos y experiencias que ofrece la provincia durante esta época del año.

La actividad reunió a referentes del sector turístico, medios de comunicación y público general, y tuvo como uno de sus principales atractivos la proyección de imágenes sobre las cuatro caras del Obelisco. Paisajes de la Cordillera, la costa, la estepa y distintos puntos turísticos de Chubut fueron exhibidos durante tres horas en uno de los lugares más emblemáticos y transitados del país.

Acompañaron al mandatario la presidenta de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; el vicegobernador Gustavo Menna; el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli; los intendentes de Trelew y Esquel, Gerardo Merino y Matías Taccetta; la senadora nacional Edith Terenzi; el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; la secretaria General de Gobierno, Macarena Acuipil; la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi; el subsecretario de Comunicaciones, Fernando Fantin; el director de la Casa del Chubut, Federico Puratich; y las diputadas Sandra Willatowski, Sonia Cavagnini y Leticia Magaldi, entre otras autoridades.

“Tenemos todo para que el turismo siga creciendo”

En ese marco, Torres destacó la importancia de continuar posicionando a Chubut entre los principales destinos turísticos del país y sostuvo que “tenemos una provincia con lugares únicos en el mundo y el desafío es que cada vez más argentinos puedan conocerlos, disfrutarlos y elegir Chubut para sus próximas vacaciones”.

“Potenciar el turismo significa generar trabajo, fortalecer a nuestros emprendedores, mover las economías de cada una de nuestras localidades y mostrar todo lo que Chubut tiene para ofrecer”, señaló el Gobernador, quien agregó que “queremos que todo el país conozca las maravillas naturales que tenemos desde la Cordillera hasta el mar y que descubra una provincia que puede visitarse y disfrutarse durante todo el año”.

Torres remarcó asimismo que la promoción turística debe estar acompañada por la identidad y la cultura provincial. “Chubut no es solamente sus paisajes. Es también su gente, su cultura y el enorme talento de los chubutenses. La Orquesta del barrio INTA lo demostró hoy en el Teatro Colón y volvió a hacerlo frente al Obelisco: jóvenes de nuestra provincia mostrando, en uno de los lugares más importantes del país, todo lo que somos capaces de hacer”, expresó.

Pingüinos y tulipanes, protagonistas de la primavera

La Temporada de Primavera tendrá entre sus grandes protagonistas a los miles de pingüinos de Magallanes que llegan a las colonias reproductivas de la costa chubutense. Punta Tombo constituye uno de los principales atractivos, al que se suman las experiencias que ofrecen Cabo Dos Bahías y Estancia San Lorenzo.

En la Cordillera, durante octubre, el tradicional Campo de Tulipanes de Trevelin volverá a combinar los colores de las flores con el paisaje de las montañas y los picos todavía nevados de los Andes. Este año, además, la experiencia tendrá una nueva propuesta en la localidad de 28 de Julio, en el Valle Inferior del Río Chubut.

La oferta de primavera se completa con el avistaje de ballenas en Península Valdés; las actividades de buceo y snorkel con lobos marinos; los parques nacionales Los Alerces y Lago Puelo; el Bosque Petrificado Sarmiento; Piedra Parada y el Valle de Gondwana, además de propuestas de turismo activo como kayak, trekking, mountain bike y rafting.

La cultura, la historia y las tradiciones forman también parte de la propuesta, con experiencias como el tradicional té galés, las capillas que integran el patrimonio provincial y los viajes a bordo del Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”.

Chubut brilló en pleno centro de Buenos Aires

Como parte del lanzamiento, a partir de las 20 se proyectaron sobre las cuatro caras del Obelisco imágenes representativas de los paisajes, destinos y atractivos turísticos de la provincia, acercando al público porteño una muestra de las experiencias que ofrece Chubut durante la primavera.

La promoción se extendió además a Plaza Vaticano, donde durante toda la jornada se exhibió material audiovisual de la provincia. El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo participaron institucionalmente de las acciones desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el Gobierno Provincial llevó la propuesta “Chubut, Corazón de la Patagonia” a uno de los principales puntos turísticos del país, con el objetivo de ampliar la promoción de los destinos provinciales y fortalecer la llegada de visitantes durante la próxima temporada.

Del Teatro Colón al Obelisco

La música tuvo también un lugar destacado con la presentación de la Orquesta Infanto Juvenil del barrio INTA de Trelew, que brindó un concierto abierto al público frente al Obelisco como parte de una propuesta que combinó turismo, cultura e identidad chubutense.

La actuación tuvo un significado especial porque se produjo en el marco del 25 aniversario de la agrupación, con una celebración histórica en el Teatro Colón. Allí, los jóvenes músicos chubutenses ofrecieron un concierto en el Salón Dorado antes de trasladarse al Obelisco para sumarse al lanzamiento turístico.

Así, en una misma jornada, los integrantes de la orquesta llevaron la música chubutense a dos escenarios emblemáticos de Buenos Aires y acompañaron la presentación de una temporada que busca mostrar en todo el país no solo los atractivos naturales de Chubut, sino también su cultura, su identidad y el talento de su gente.



