El Municipio potencia el deporte y el turismo y avanza en la concreción de la corrida de New Balance en Comodoro

En el marco de la 58° Corrida Internacional de Diario Crónica, funcionarios municipales mantuvieron una reunión con la empresa internacional que organiza gran parte de las competencias atléticas urbanas más convocantes de Sudamérica. Con la intención de potenciar el turismo de eventos, la corrida en Comodoro Rivadavia sería este año y se convertiría en la primera que realice la firma en toda la Patagonia.

La gestión municipal que encabeza el intendente Juan Pablo Luque, sigue trabajando con la firme decisión de potenciar a Comodoro Rivadavia como una ciudad de eventos, tanto con el desarrollo del deporte como del turismo. Se trata de uno de los ejes que posicionan a nuestra ciudad como la puerta de entrada al Corredor Turístico de la Patagonia Central argentino-chilena.

En la destacada reunión participaron el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el vicepresidente Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco; la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic; y el director de Sportsfacilities de la marca New Balance, Rodolfo Giordano.

Cabe destacar, que los representantes de la empresa fueron convocados para presenciar la 58° Corrida Internacional de Diario Crónica para ser testigos directos de la gran convocatoria de atletas y de público que genera el evento, uno de los más importantes de nuestra ciudad en materia deportiva.

Asimismo, en pocas semanas se desarrollará la esperada carrera Comodoro Ultra Trail en el área natural protegida Rocas Coloradas, como parte de la agenda prevista por el 122° Aniversario de Comodoro Rivadavia.

“Una carrera soñada”

El presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, sostuvo que el evento deportivo y turístico “es una gran novedad para todo lo que tiene que ver con las carreras de calle. Justamente concretamos este encuentro en una fecha especial por la concreción de la 58° edición de la Corrida de Diario Crónica, por lo que los representantes de la empresa tuvieron la posibilidad de observar el impacto que genera esta tradicional prueba atlética”.

La reunión junto al representante de New Balance fue para “poder acordar y ver a que altura estaría Comodoro de pensar que sea sede de ese calendario que ellos tienen, donde la región patagónica no tiene ediciones, y podríamos ir pensando que Comodoro podría tener, posiblemente en primavera, su primera edición de la Corrida de New Balance en 21K, 10K y 5K”, auguró Martínez.

Dicho evento “es algo muy soñado para quienes estamos en el deporte y, desde esta gestión municipal, queremos darle un vuelco total al desarrollo de eventos importantes, donde nuestra comunicad pueda participar y no necesite viajar a Buenos Aires o Mar del Plata para participar”.

Martínez resaltó que la corrida de Crónica “supera las 3000 inscripciones entre todas sus categorías y desde la marca New Balance me decían que sería un número muy bueno e importante, lo que posiciona a Comodoro en el lugar que le corresponde”.

Repasó que “cuando se hizo el primer contacto con ellos, tanto desde Turismo como desde Deportes, creíamos que el momento de juntarnos era este y que vean ellos cómo era el desarrollo de una corrida en nuestra ciudad y cómo participa la comunidad, para que ellos se sientan respaldados en algo que es importante para una marca”.

En esa línea, el funcionario municipal sentenció que “la respuesta fue positiva, recorrieron la ciudad, les interesó y la intención nuestra es que sea un circuito costero donde se pueda vivir el mar y el cerro, cuestiones a la que esta gestión municipal viene apostando mucho”.

El deporte como movilizador del turismo

El vicepresidente Ente Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, expuso que “uno de los ejes de nuestro Plan Estratégico es el turismo de eventos y el deporte es un gran movilizador del turismo. Las carreras de trail son las que más movilizan a los competidores, porque hubo un auge muy grande en el país, la provincia y en la ciudad”.

Asimismo, puso en valor que “venimos trabajando en el Comodoro Ultra Trial que se realiza en el marco del aniversario de nuestra ciudad y es una apuesta muy fuerte, la corrida de Crónica es un gran movilizador histórico y pionero en el running, y ahora buscamos una alianza con una marca que se dedica a hacer circuitos por todo el país”.

Carrasco destacó que “el buen trabajo que viene haciendo la gestión de poner a la ciudad como un destino turístico” y también ponderó que New Balance “es uno de los sponsors principales de varios de los grandes maratones del mundo y pensar en tener un evento de esa envergadura sería maravilloso”.

El funcionario expresó que “los paisajes que tenemos son más que atractivos para un evento de esta naturaleza, poder disfrutar de la ciudad y lo que buscamos es que vengan conocer la ciudad y la región”.

En tanto, la subsecretaria de Salud, Gabriela Simunovic, agregó que “tuvimos una reunión con la gente de New Balance para traer la marca de la carrera, la idea es que potenciemos el turismo. Los eventos que lleva adelante esta empresa son prestigiosos a nivel mundial, se corre en lugares como New York, Londres o Buenos Aires, y la idea es traer la carrera a Comodoro este año”.

“Existe voluntad de ambas partes”

Por su parte, el representante de la empresa organizadora de eventos deportivos y carreras de calle, Rodolfo Giordano, remarcó que durante la reunión “se planteó la idea y el proyecto de incorporar a Comodoro Rivadavia dentro del circuito de carreras de New Balance, estamos en ese proceso y hay voluntad de ambas partes para que seguramente vamos a poder avanzar y concretar”.

Finalmente, agregó que dentro del circuito de carreras New Balance “no hay ninguna dentro de la Patagonia y Comodoro Rivadavia sería la primera”, lo que se concretaría durante la primavera.

