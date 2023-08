El ministro Grazzini participó del cierre del programa de Pasantías Internacionales 

Las compañías Pan American Energy (PAE), Tenaris, Techint Ingeniería y Construcción, Honeywell Argentina y Compañía General de Combustibles (CGC) realizan un programa de prácticas profesionales internacionales para estudiantes de universidades de Estados Unidos. Este año se lleva a cabo su séptima edición de la que participaron 22 jóvenes de prestigiosas casas de estudios.

Con la presencia del ministro de Educación del Chubut, José María Grazzini, se realizó el cierre de la edición 2023 del programa de Pasantías Internacionales impulsado por las empresas Pan American Energy (PAE), Tenaris, Techint Ingeniería y Construcción, Honeywell Argentina y Compañía General de Combustibles.

El programa, de dos meses de duración, impulsa la conexión entre los ámbitos educativo y laboral, a través del intercambio de conocimientos profesionales y experiencias. Asimismo, permite a los estudiantes internacionales una inmersión en empresas de primer nivel que operan en Argentina.

Los estudiantes reciben una inducción al país y a las compañías que son parte del programa. Luego, con la guía de un tutor, realizan un proyecto específico que les aporta experiencia en el campo laboral.

El objetivo de la iniciativa es dar a conocer el potencial de Argentina, como así también formar una red profesional entre estudiantes argentinos e internacionales, y que en futuras ediciones jóvenes de nuestro país realicen estas prácticas en el extranjero.

En 2023, de las casi 340 postulaciones recibidas se seleccionaron 22 estudiantes de universidades de Estados Unidos, quienes realizaron sus prácticas profesionales en Pan American Energy, Tenaris, Techint Ingeniería y Construcción, Honeywell Argentina y CGC, en diferentes locaciones del país, como el caso de la provincia de Chubut.

El ministro Grazzini participó en representación del sector educativo de la provincia y destacó la importancia de estos programas para el fortalecimiento del sector productivo de Chubut; tanto en el plano profesional, como en el educativo.

Las universidades que participaron de esta edición del programa son: Texas A&M University, University of Texas at Austin, Columbia University, Colorado School of Mines, University of Tulsa, University of Houston, University of Virginia, Massachusetts Institute of Technology, Yale University, Rice University y Louisiana State University.

De las siete ediciones del programa, lanzado en 2015, participaron 72 estudiantes de más de 15 universidades de Estados Unidos y se recibieron más de 1.600 postulaciones.

El programa de prácticas profesionales internacionales se complementa con los programas de pasantías nacionales que las compañías mencionadas llevan adelante en sus operaciones en el país.