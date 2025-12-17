El médico declarado autor de abuso sexual fue condenado a diez años de prisión

La Fiscalía logró que se le imponga la pena de diez años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer su profesión, tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de una paciente en su consultorio.

El veredicto de culpabilidad fue emitido por un Jurado Popular, un grupo de ciudadanos comunes que, después de escuchar las pruebas y los testimonios, determinó la responsabilidad del acusado, Fabián Esteban Díaz, por el delito de «abuso sexual con acceso carnal».

El Rol del Jurado Popular y la Sentencia

El grave hecho ocurrió el 13 de julio de 2018, en Lago Puelo. Tras el veredicto del jurado, el caso pasó a la etapa de determinación de la pena, donde la fiscalía y la defensa expusieron sus argumentos ante la Jueza Técnica.

La fiscalía había solicitado una pena de doce años de cárcel, mientras que la defensa pidió una reducción a seis años. Finalmente, la Jueza Técnica, luego de valorar las particularidades del hecho y del autor, impuso la pena de diez años de prisión.

Agravantes: violencia de género y abuso de poder

Para establecer esta condena, se consideraron varios factores que hicieron el crimen más grave, destacándose especialmente el abuso de la posición de poder del condenado:

Se consideró que el abuso fue un caso de violencia contra la mujer en su modalidad sexual, una situación que demandaba una protección especial para la víctima.

Se valoró el severo impacto en la salud mental de la víctima. Profesionales de la psicología confirmaron el daño psicológico, que se reflejó en la demora de la denuncia (hasta 2021) debido al miedo y la vergüenza, y en síntomas de potencial traumático como pesadillas y flashbacks.

La condena enfatiza que el acusado se valió de su profesión y su formación como médico para cometer el delito. Su saber científico y su posición dominante en el consultorio hicieron que su conducta fuera considerada aún más reprochable.

Inhabilitación perpetua para ejercer la medicina

Además de los diez años de cárcel, el Dr. Fabián Esteban Díaz fue condenado a la inhabilitación especial perpetua para ejercer la medicina.

Esta pena complementaria se justificó porque el abuso fue cometido precisamente en el consultorio, en el marco de una supuesta atención médica, aprovechando el acusado su posición y el contexto de su actividad profesional. Se busca sancionar el desempeño abusivo y deshonesto de su rol como profesional de la salud.

El único atenuante considerado por la Jueza fue la inexistencia de antecedentes penales previos del condenado. Factores solicitados por la defensa, como su estado de salud o su situación familiar, fueron descartados por no ser motivos relevantes para reducir una pena por un delito tan grave.