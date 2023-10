El Manso: los 40 estudiantes del CET 35 que apuntan a capacitarse y a quedarse en su tierra

Para el sábado, la comunidad educativa organizó un bingo para que los chicos puedan viajar a la provincia de Buenos Aires a conocer otro modelo productivo. También esperan la construcción de su propio edificio escolar.

El Centro de Educación Técnica N°35 de El Manso fue creado en 2021 y alberga a 40 alumnos de los parajes de esta comuna rural de 2.500 habitantes, incluyendo El Foyel, Río Villegas y El Manso Inferior, donde la agricultura familiar y la producción para el autoconsumo son las premisas de su proyecto.

Ocupa parte de las instalaciones de la escuela primaria 213, a la espera de su propio edificio. Hace pocos días, desde el gobierno de Río Negro se anunció que se licitará la construcción de la primera etapa, consistente en dos aulas con una inversión de $35.000.000. No obstante, la expectativa de la comunidad educativa es llegar pronto a su independencia edilicia.

Desde su génesis, el colegio apunta a la autonomía alimentaria y con apenas tres años de desarrollo “ya cuenta con espacios de producción frutícola (frambuesas, frutillas, grosellas y diversos árboles frutales), dos invernaderos y un cuadro destinado a la huerta, más una zona dedicada a las plantas aromáticas y otra a la producción forrajera. Además, hay cría de chanchos, conejos y gallinas. Todos estos avances se han dado con el esfuerzo y el trabajo de toda la comunidad y aún falta mucho por hacer,”, graficaron los padres.

Ahora, el objetivo inmediato “es recaudar fondos para que los chicos puedan viajar a Jáuregui, en la provincia de Buenos Aires, para conocer una unidad productiva de la Unión de Trabajadores de la Tierra, como parte de la política del establecimiento de que todos los años haya un viaje de estudios para conocer nuevos modelos productivos”, adelantó Gabriel Giuso, uno de los progenitores.

Sumó que “en este caso, se trata de la región pampeana, donde podrán observar otros establecimientos de formación agropecuaria. De paso, como queda cerca de la Capital Federal, la idea es que se acerquen a descubrir algunas ofertas culturales y otras históricas de la gran ciudad”.

Para ello, han organizado su primer bingo, que será el sábado 7 de octubre, desde las 13, en el edificio escolar ubicado en el km 11 de la ruta provincial 83, que vincula el valle de El Manso con el límite con Chile, y al que han invitado a participar a todos los vecinos de la región.

Capacitación

Según reflejó Giuso, “nuestra escuela es producto de la lucha de toda la comunidad de El Manso y El Foyel para contar con un espacio acorde a la demanda de El Manso y El Foyel. Su labor es importantísima porque se orienta a capacitar a nuestros jóvenes para que no se desarraiguen, para que los que tienen tierra propia tengan capacidad para ser productores y ponerle valor agregado a lo que hacen; para que sean mano de obra calificada para sí mismos o para encontrar trabajo en los establecimientos rurales de la zona con mejores posibilidades, porque van a estar capacitados para desarrollar esas tareas con un alto contenido técnico”.

Acerca de una jornada de clases en El Manso, detalló que “por la mañana tienen las materias curriculares clásicas. Por la tarde, suman aquellas materias que tienen que ver con lo agropecuario, como producción animal y vegetal, talleres donde aprenden herrería y todo lo que tenga que ver con las labores del campo y con la visión de que sea sustentable para la producción”.

“Por ejemplo –agregó-, fabricaron gallineros con ruedas donde se ponen las gallinas encima de los sembradíos de frambuesa para que las gallinas abonen las frambuesas. La idea es que también obtengan conocimientos que les permitan un desarrollo de la producción amigable con el ambiente y que no necesiten de agrotóxicos. Así comprueban que existen técnicas que se han usado siempre y se están reflotando para proteger el entorno y a todos nosotros”.

Edificio propio

En respuesta a las demandas edilicias urgentes, Gabriel Giuso remarcó que “la matrícula sigue creciendo, ya está por comenzar cuarto año y solo vamos a contar con dos aulas propias. Necesitamos que esta escuela sea tenida en cuenta con mayor compromiso, porque cumple un rol fundamental en la comunidad y los jóvenes de nuestra comuna tienen que tener los mismos derechos que otros de las grandes ciudades. Tanto docentes como estudiantes tienen que tener la posibilidad de desarrollar sus actividades en las condiciones que se merecen”.

De igual forma, explicó que los padres “también están viviendo con gran alegría todo este proceso, ya que muchos son productores y están viendo que sus hijos están aprendiendo, se están capacitando y hasta están superando sus conocimientos con la meta de quedarse en su tierra y poder crecer económicamente en familia”.

Premios

Para el bingo del sábado, los premios son los siguientes:

Primera ronda: a la línea, un metro de leña; segunda línea, una canasta de alimentos; y a cartón lleno, $20.000 en efectivo. Segunda ronda: una canasta de productos de limpieza; un costeletero, más una paleta y un combo de verduras; y $50.000 en efectivo. Tercera ronda: una canasta de producción del CET N°35; un vale de compra por $20.000 y un ternero mamón. El precio del cartón es de $2.000.