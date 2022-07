El Maitén: sigue la búsqueda de Aurelio Calfiqueo

El hombre de 72 años, despareció en la localidad de El Maiten el 25 de junio pasado. Organismos de seguridad con participación de familiares realizan en distintos sectores rastrillajes y allanamientos, sin resultados positivos hasta el momento.

La búsqueda se realizó en un primer momento con un can rastreador de personas vivas, y con el paso de los días se sumó un can búsquedas de personas muertas; se rastrillo unos 10 km a la redonda distante de su hogar; pero aún no se ha podido dar con el paradero del hombre. En los próximos días se sumara el uso de drone ; aunque hay que decir que l temporal de nieve dificulta las tareas de búsqueda.

El operativo cuenta con la participación del Defensa Civil Provincial, la DPI Comarca Andina y personal de divisiones de la policía del Chubut. Además, a los rastrillajes se suman familiares del desaparecido.

Don Aurelio, según se supo vive solo y se manejaba de manera bastante solitaria, por lo que costó poder armar una escena de sus últimos movimientos.

Los allanamientos se hicieron en viviendas de personas con las que solía juntarse, pero no se halló indicio alguno.

En tanto familiares de Aurelio Calfiqueo, se movilizaron por las calles céntricas de la localidad de El Maitén hasta la comisaría local, pidiendo se intensifique la búsqueda.