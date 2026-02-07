El Maitén: La Fiscalía inspeccionó una plantación de frutillas

En el mediodía de este viernes, la Fiscalía de Lago Puelo encabezó un operativo en la zona rural de El Maitén. El procedimiento, que tuvo lugar en la chacra de una empresa de frutillas buscaba esclarecer una denuncia por la presunta sustracción de miles de plantas. La inspección permitió constatar que todas las plantas existentes fueron debidamente adquiridas por los dueños del emprendimiento.

El procedimiento en detalle

Entre las 11:00 y las 13:30 horas, un equipo multidisciplinario llevó adelante una minuciosa inspección agronómica.

Bajo la supervisión del Dr. Carlos Díaz Mayer, Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, y el Subcomisario Mauro Iván Rosales, un ingeniero agrónomo realizó el conteo técnico y la medición de la superficie plantada para determinar si el origen de los cultivos era legal.

Resultados de la inspección

La investigación se originó ante una denuncia por el robo de 100 cajas de plantines de dos variedades específicas: Frontera y San Andrea. Sin embargo, tras el peritaje técnico, los resultados arrojaron tranquilidad para la firma local:

-Variedad Frontera: Se contabilizaron 90.000 plantas.

-Variedad San Andrea: Se contabilizaron 92.000 plantas.

El ingeniero a cargo confirmó que las cantidades coinciden con lo declarado en la documentación oficial de SENASA.

El operativo contó con la participación de organismos de control como el INASE (Instituto Nacional de Semillas) y SENASA, además de personal de Criminalística, garantizando que el proceso fuera transparente y documentado paso a paso.