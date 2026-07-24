El ISSyS realizó un nuevo taller de Alfabetización Digital para afiliados y jubilados de Trelew

La propuesta fue gratuita y brindó herramientas para el uso de aplicaciones, trámites y servicios digitales. El objetivo de estos encuentros es promover una mayor autonomía en el acceso a las prestaciones del Instituto.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) llevó adelante en Trelew un nuevo taller de Alfabetización Digital destinado a afiliados, jubilados y pensionados, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en el uso de herramientas tecnológicas y facilitar el acceso a los servicios digitales que brinda el organismo.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Retirados de Policía de la ciudad valletana. Allí, los participantes recibieron acompañamiento práctico para utilizar teléfonos celulares y aplicaciones de uso cotidiano, además de conocer las herramientas digitales del Instituto, como la aplicación Afiliados ISSyS, que permite acceder a la credencial digital, consultar recetas electrónicas, visualizar la cartilla de prestadores y realizar diferentes gestiones de manera simple y segura.

Inclusión digital

La propuesta es gratuita y busca promover la inclusión digital, brindando herramientas que permitan a los afiliados desenvolverse con mayor confianza en el entorno tecnológico y aprovechar los servicios disponibles de forma ágil y accesible.

Quienes deseen realizar consultas o solicitar mayor información pueden comunicarse por correo electrónico a capacitaciones@issys.gov.ar

Herramientas para afiliados y jubilados

Una de las participantes valoró la iniciativa y expresó que “fue muy interesante para los jubilados y nos gustó mucho”, destacando la importancia de contar con espacios de aprendizaje que les permitan incorporar nuevas herramientas tecnológicas.

Por su parte, la presidenta del Centro de Retirados de Policía de Trelew, Hilda Matamala, describió: “Estuvimos en una capacitación del Instituto de Seguridad Social y Seguros, informándonos siempre sobre las últimas novedades de las aplicaciones. Todos los miércoles, a las 11 de la mañana, brindamos nuestro taller de Informática y todos los interesados están invitados a participar”.

Finalmente, Marta Ortega, profesora de Yoga del Centro, señaló que “estamos acá para aprender a usar la aplicación del ISSyS y la verdad es que nos ha beneficiado mucho. Así que estamos muy agradecidos”.



