El ISSyS presentó el Programa de Diabetes de la obra social Seros

El titular del organismo aseguró que significa un salto de calidad institucional y una medida virtuosa de trabajo para la atención de los afiliados. Participó la destacada especialista Silvia Lapertosa.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) presentó el Programa de Diabetes de la obra social Seros, considerado un salto de calidad institucional en el tratamiento de las personas con ese diagnóstico médico crónico y una medida virtuosa para trabajar en las líneas de atención y cuidados de los afiliados.

La presentación tuvo lugar en la Sala de Reuniones de la Delegación Trelew del Instituto de Seguridad Social y Seguros y fue encabezada por el presidente del organismo, Sergio Wisky, acompañado por la secretaria de Salud del Chubut, Denise Acosta, contando además con la disertación de la especialista con trayectoria nacional e internacional, doctora Silvia Lapertosa.

En la ocasión, Lapertosa tuvo a su cargo la presentación del programa, en el marco de una jornada de trabajo que contó con la asistencia de prestadores y especialistas que trabajan para Seros. También asistieron los vocales del Directorio del ISSyS por el Ejecutivo, Martín Pérez, y del sector activo, Guillermo Quiroga; autoridades de la obra social Seros, directivos del hospital local, médicos auditores y prestadores del ecosistema Diabetes.

El titular del ISSyS Sergio Wisky destacó que el Programa de Diabetes “es relevante porque institucionaliza una forma de enmarcar los cuidados que la obra social le va a dar a sus afiliados diagnosticados con diabetes”, y agregó que en la actualidad “el grupo poblacional con este diagnóstico es de más de 10 mil personas”.

Wisky precisó que las medidas de cobertura no se relacionan solamente con los aspectos poblacionales sin que estipule qué tipo de prestaciones se van a brindar, detallando en ese aspecto la importancia “de la tasa de uso que va a tener, que al regularla posibilita que no haya sobre uso en algunos afiliados y asignar esos recursos a los afiliados que aún no han podido tener cobertura”.

Indicó en ese sentido que otra cuestión es la referida a lo financiero y afirmó que “tiene que ver con cuánto se cubre financieramente, lo que permite conocer cuales son aquellas coberturas que tienen más costo eficiencia, que terminan siendo mejores para los individuos y la obra social, promoviendo más las medidas costo efectivas”.

Remarcó que el nuevo programa representa “un salto de calidad institucional, porque no queda la arbitrariedad de donde está la circunstancia de vida de qué afiliado, dependiendo si está cerca de un diabetólogo o un médico clínico”.

“Esto brinda equidad e igualdad en el tratamiento de acuerdo a la necesidad, y también el hecho de que esté validado por la doctora Lapertosa que tiene trayectoria nacional e internacional y mucha experiencia en terreno, no sólo académica sino también práctica”, expresó.

Por último, Wisky mencionó que la implementación “es una medida virtuosa para trabajar en las líneas de atención y cuidados” y señaló que en ese mismo sentido “hemos trabajando acuerdos con los traumatólogos y lo estamos haciendo con los gastroenterólogos con el mismo fin”.

“Implica hacer un uso eficiente de los recursos para brindar mejor cobertura y satisfacción a nuestros afiliados y prestadores y que nuestra institución salga de la situación de déficit constante”, completó.

Conocer y manejar la enfermedad

En tanto, la doctora Silvia Lapertosa indicó que la implementación de un programa de estas características “determina no sólo qué medicamentos hay que dar, sino como voy a brindar las herramientas para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida y atención”.

Señaló que significa “la incorporación de la educación diabetológica, para que las personas aprendan a hacer ejercicios, controlarse, porque conviven con la enfermedad los 365 días del año” y aseguró que “se trata de herramientas y conocimientos para cuidarse”.

“La persona con diabetes que conozca su enfermedad y puede manejarla, y no que la enfermedad le maneje la vida, tiene la misma expectativa de vida que una persona que no tiene diabetes. Necesitamos que la gente se haga un tratamiento precoz y un tratamiento oportuno, porque hay muchísimos avances, y tomado a tiempo hay excelentes perspectivas”, manifestó Lapertosa.

Continuidad con la Secretaría de Salud

La secretaria de Salud de Chubut, Denise Acosta, adelantó que desde la cartera que conduce “se busca retomar las políticas que prioricen los cuidados de la población en general, y la prevención y diagnóstico y tratamiento adecuado de la diabetes”.

En relación al nuevo programa de la obra social Seros, sostuvo que “esto va de la mano de continuar trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud” y concluyó que la aplicación de herramientas tecnológicas “nos va a permitir implementar programas de educación de la comunidad y la promoción de la salud y hábitos saludables”.