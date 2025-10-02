El ISSyS llevó a cabo una jornada de prevención de VPH para trabajadoras del Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn

La mujeres accedieron a la realización del autotest, el cual es rápido, sencillo, indoloro, puede realizarse de manera autónoma y está disponible sin costo para afiliadas de SEROS entre 30 y 65 años.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), a través de la obra social SEROS, llevó a cabo una jornada de prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH), mediante la realización del autotest, destinada a trabajadoras del Hospital Andrés Ísola de Puerto Madryn.

La actividad fue coordinada en conjunto con la Delegación local del Instituto a la que accedieron mujeres afiliadas del sistema sanitario público. La puesta en marcha del autotest como una innovadora y efectiva herramienta para el cuidado de la salud de las mujeres tuvo lugar en el Servicio de Tocoginecología del hospital madrynense.

Esta estrategia busca poner en primer lugar el bienestar de las mujeres. Cabe mencionar que durante septiembre se promovió la realización del test de VPH, mientras que para el presente mes, la invitación estará centrada en realización de mamografías.

Ambos estudios son fundamentales para la detección temprana y la prevención de enfermedades, que, si se diagnostican a tiempo, tienen un altísimo porcentaje de cura.

VPH

El Virus del Papiloma Humano es la principal causa de cáncer de cuello de útero, y detectarlo a tiempo salva vidas. El test de VPH es el método más eficaz para su detección: es rápido, sencillo, no doloroso, puede realizarse de manera autónoma y está disponible sin costo para afiliadas de SEROS entre 30 y 65 años.

Las indicaciones para su realización son: esperar 48 horas luego de mantener relaciones sexuales, esperar 48 horas antes y después de la menstruación y no estar bajo tratamientos ginecológicos.

Resultados

Los resultados del test se envian automáticamente por correo electrónico y al celular de cada persona, a través de la plataforma Pegasi.

Si el resultado es negativo, el estudio no será necesario volver a realizarlo por cinco años. En caso de que sea positivo, será necesario llevar a cabo estudios complementarios y adecuados, indicados por un profesional.

Para obtener más información sobre el alcance de esta campaña preventiva, las interesadas podrán acceder a la web del Instituto (apartado VPH): https://www.issys.gov.ar/ya-esta-disponible-el-autotest-de-vph-para-las-afiliadas-de-seros/