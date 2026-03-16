El ISSyS lanzó promoción especial con beneficios para alojarse en sus complejos turísticos

Se trata de un 3×4 en el que los afiliados pagarán tres noches y se hospedarán cuatro. El descuento tendrá vigencia este fin de semana largo del 20 al 24 de marzo.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) anunció una promoción especial en sus complejos turísticos que permitirá a los afiliados disfrutar de una escapada con el beneficio 3×4: pagan tres noches y se alojan cuatro.

La promoción estará vigente del 20 al 24 de marzo de 2026 y alcanza a los complejos El Edén, Pucón Pai y Playa Unión, tres destinos elegidos por los afiliados para descansar y disfrutar de distintos paisajes de la región.

Desde el organismo provincial se destacó que la iniciativa busca facilitar el acceso al turismo y al descanso, ofreciendo alternativas accesibles para las familias afiliadas, al tiempo que promueve el uso de la infraestructura turística del Instituto.

Las reservas pueden realizarse en las delegaciones del ISSyS y en los hoteles de los complejos El Edén (2944 378345), Pucón Pai (2945 549628) y Playa Unión (280 4911937).

De esta manera el ISSyS continúa impulsando propuestas que promueven el bienestar de sus afiliados, generando oportunidades para el descanso y el encuentro en distintos puntos de la región.

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