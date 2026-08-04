El ISSyS fortalece la inclusión digital de retirados de la Policía

El organismo provincial brindó en Rawson un taller de uso de herramientas digitales.

El Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) llevó adelante un nuevo Taller de Alfabetización Digital en la ciudad de Rawson, una iniciativa destinada a fortalecer las competencias digitales de sus afiliados retirados, promoviendo el acceso igualitario a las nuevas tecnologías y una mayor autonomía en la realización de trámites y consultas.

La actividad se desarrolló en el Centro de Retirados de la Policía del Chubut y contó con la participación de un importante número de retirados de la fuerza, quienes recibieron capacitación práctica y acompañamiento personalizado para utilizar las distintas herramientas digitales que el Instituto pone a disposición de sus afiliados.

Durante la jornada, los participantes conocieron y repasaron el funcionamiento de la App para Afiliados, la Receta Electrónica, el Chatbot y el sitio web institucional, plataformas que permiten acceder de manera simple, rápida y segura a información, prestaciones y trámites vinculados a la Obra Social, la Caja de Previsión y Turismo Social, evitando desplazamientos y agilizando las gestiones cotidianas.

El encuentro contó con la presencia del presidente del Centro de Retirados de la Policía del Chubut, José Antichipay, quien destacó la importancia de generar espacios de capacitación destinados a las personas mayores y valoró el compromiso del ISSyS para acercar estas herramientas a los afiliados. Asimismo, propuso avanzar en una agenda de trabajo conjunta que permita dar continuidad a los talleres dentro de la institución, ampliando las oportunidades de aprendizaje y fortaleciendo la inclusión digital.

No tener miedo a la tecnología

Uno de los testimonios más destacados fue el de Alun Jones, de 94 años, afiliado del ISSyS, quien expresó su agradecimiento por la iniciativa: «Quiero agradecer infinitamente que el Instituto se haya acercado a nuestro centro de Retirados. Los capacitadores nos explicaron todo de una manera muy clara y nos ayudaron a perder el temor al celular. Nos mostraron cómo está trabajando nuestra obra social y todos los beneficios que tenemos. Me voy muy satisfecho y agradecido. Ahora puedo transmitirles a otros jubilados que no hay que tener miedo a la tecnología; hay que animarse a navegar, conocer las herramientas y aprenderlas para evitar tantos trámites presenciales».

Desde el ISSyS destacaron que los Talleres de Alfabetización Digital forman parte de una política institucional sostenida que busca promover una población mayor digitalmente activa, fortaleciendo la inclusión, el acceso a los servicios públicos y el ejercicio de una ciudadanía cada vez más integrada al entorno digital. A través de estas acciones, el Instituto continúa acompañando a sus afiliados para que incorporen nuevas herramientas tecnológicas con mayor confianza, seguridad e independencia.



