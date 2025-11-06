El ISSyS continúa impulsando jornadas de autotest gratuito de VPH en toda la provincia



A través de su obra social SEROS, el Instituto promueve el acceso a una herramienta clave para la prevención del cáncer de cuello uterino. Durante el mes de noviembre, el organismo amplía su alcance territorial y llevará la campaña de detección a diferentes localidades del interior.



En el marco del Programa de Prevención y Detección Temprana del Virus del Papiloma Humano (VPH), el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, continúa impulsando jornadas de autotest gratuitos en distintas localidades de la provincia, con el objetivo de acercar la prevención a cada afiliada y promover el control oportuno como herramienta fundamental para prevenir el cáncer de cuello uterino.



Además de las acciones que se realizan de forma permanente en los vacunatorios de SEROS, ubicados en las principales Delegaciones del Instituto, el organismo amplía ahora su alcance territorial, llevando la campaña de detección a diferentes localidades del interior. De este modo, el ISSyS sale al encuentro de sus afiliadas, acercando la prevención a cada rincón de la provincia.



Cronograma



Durante el mes de noviembre se llevarán a cabo nuevas convocatorias presenciales en los siguientes puntos de atención:



Dolavon: en el Hospital los días jueves 6 y 13 de noviembre, de 10 a 12 horas.

Gaiman: en la Delegación del ISSyS los viernes 7 y 14 de noviembre, de 10 a 12 horas.

El Maitén: en la Oficina del ISSyS el jueves 6 de noviembre, de 8:30 a 13 horas.

Lago Puelo: en el Hospital Rural el jueves 13 de noviembre, de 8:30 a 13 horas.

Camarones: en el Hospital el miércoles 12 de noviembre, de 10 a 13 horas.



Cada jornada contará con cupos limitados y está destinada a afiliadas de entre 30 y 65 años, quienes podrán acceder de manera gratuita y confidencial al autotest, un método sencillo, rápido y sin dolor que permite detectar la presencia del virus antes de que se desarrollen lesiones que puedan derivar en cáncer de cuello uterino.



Salud preventiva



Estas acciones reflejan una política sanitaria activa de la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres por intermedio del ISSyS que busca llegar antes, acercando las herramientas de prevención a cada afiliada.



Con esta campaña, el ISSyS reafirma su compromiso con la salud preventiva y la detección temprana del VPH, promoviendo el cuidado y bienestar de sus afiliadas en toda la provincia.

—