El IPV refuerza su presencia territorial dando respuestas a adjudicatarios chubutenses

El organismo provincial atenderá hasta el viernes en Camarones a vecinos de esa localidad.



En la continuidad de la política implementada por el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, centrada en brindar respuestas a los chubutenses en todo el territorio, el Instituto Provincial de la Vivienda está presente desde este miércoles en Camarones con el objetivo de atender a los vecinos y adjudicatarios de esa localidad.



En el marco de acercar los servicios del Estado a la comunidad, el organismo provincial brindará atención hasta el viernes 8 de agosto en el Centro de Encuentro Multiespacio Municipal (CEMM), ubicado en San Martín 570 en el horario de 9 a 13 horas.



Durante las audiencias, los adjudicatarios podrán realizar todo tipo de trámites como por ejemplo actualizar datos personales y brindar información sobre cancelaciones, además de efectuar consultas sobre estado de deuda o gestiones sobre cancelación de cuotas de vivienda, entre otros.



Beneficio para los vecinos



La atención de manera presencial por parte del IPV en Camarones es una respuesta a gestiones realizadas por la intendente municipal Claudia Loyola, quien manifestó la importancia de la presencia del organismo provincial en la localidad para facilitar el acceso a este tipo de trámites, así como el beneficio de obtener asesoramiento habitacional de manera directa por parte de los vecinos.



«Uno de nuestros compromisos es acompañar a las familias en todo lo que tiene que ver con su vivienda. Por eso valoramos la presencia del IPV para que cada adjudicatario pueda regularizar su situación, actualizar sus datos y recibir información sin tener que trasladarse a otra ciudad”, expresó la intendente Loyola.



En esa misma línea, desde el Instituto Provincial de la Vivienda que preside Guillermo Espada James, se destacó la importancia de acercar los servicios del Estado a todas las localidades de la provincia, trabajando en conjunto con los municipios.



En este caso, el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Camarones acompañan esta iniciativa que busca garantizar el derecho a la vivienda y fortalecer el vínculo entre los adjudicatarios y el organismo.



