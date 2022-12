El intendente Luque se aplicó la quinta dosis COVID y pidió a la comunidad reforzar la vacunación

Ante el aumento de casos en el país, se solicitó en las distintas regiones retomar la campaña de prevención contra el coronavirus. El mandatario se aplicó la denominada tercera dosis de refuerzo e instó a que también lo hagan sobre todo los mayores de 50 años y las personas con factores de riesgo. “Es fundamental que sigamos con las vacunas para evitar volver a tener casos de gravedad”, manifestó.

El intendente Juan Pablo Luque se aplicó la tercera dosis de refuerzo, es decir la quinta vacuna, contra el COVID 19, en el marco de una campaña nacional que insta a reforzar la vacunación ante un nuevo aumento de casos de la enfermedad en el centro del país.

“SI bien en Comodoro no tenemos una preocupación epidemiológica hoy, han aumentado mucho los casos en el resto del país y, por experiencia, sabemos que si no reforzamos la campaña podemos volver a estar complicados. Por eso pedimos que quienes no hayan completado su esquema de vacunación lo hagan, sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo o son mayores de 50 años”, expresó el intendente Juan Pablo Luque luego de aplicarse la dosis correspondiente.

Cabe recordar que esta tercera dosis de refuerzo o quinta dosis está disponible en todos los centros de salud y las personas pueden colocarse la vacuna necesaria pasados 4 meses desde la colocación de la dosis anterior.

En ese marco, Luque manifestó que “está demostrado que la vacuna salva vidas, disminuye los casos graves. Le pedimos a la gente que se acerque a vacunarse a los centros de salud más cercanos, que lleven a las personas mayores para cuidarlas y cuidarnos entre todos”.

Otras campañas

En paralelo, desde la Secretaría de Salud instaron a la población a participar de otras dos campañas importantes. Por un lado, la vacunación contra el sarampión, paperas, rubeola y poliomelitis para niños hasta 4 años inclusive, cuya campaña comenzó en noviembre y finaliza el 11 de diciembre.

Quienes todavía no hayan aplicado este refuerzo a los niños, pueden acercarse a cualquier centro de salud pública. No obstante, la Secretaría de Salud está trabajando en los barrios casa por casa para intentar llegar a la población objetivo.

Por otro lado, el jueves y viernes se dispuso el tráiler de salud en el marco del Día Mundial de lucha contra el HIV, para realizar extracciones de sangre que puedan detectar existencia de enfermedades de transmisión sexual. Este viernes, el tráiler estará ubicado en la Plaza San Martin de 18:00 a 01:00 horas.