El informe pericial concluyó que el incendio de Epuyén fue intencional

Un informe pericial exhaustivo arrojó luz sobre el desastroso incendio forestal que arrasó con aproximadamente 266 hectáreas de valioso bosque nativo en el paraje «El Pedregoso», iniciado el lunes 17 de noviembre. La conclusión es clara y contundente: el fuego fue iniciado de manera deliberada con el uso de un acelerante.

Los investigadores lograron reconstruir el desastre, descartando causas naturales o accidentales y revelando que quien inició las llamas actuó con intención.

¿Por Qué se Propagó Tan Rápido?

En el día del incendio, se alinearon tres factores críticos:

Viento y sequía extrema: Había una alerta meteorológica vigente. Los vientos fuertes, las altas temperaturas (entre 20°C y 24°C) y la humedad bajísima (17% a 20%) secaron tanto la vegetación que actuaron como un acelerador natural para el fuego.

Bosque Sediento: Después de un invierno de pocas lluvias, el bosque estaba lleno de material combustible, seco como yesca. Hojas, ramas y pasto se convirtieron en la «gasolina» que alimentó el avance explosivo.

La Trampa del Cerro: El fuego comenzó en la ladera del Cerro Pirque. La pendiente hizo que las llamas ascendieran rápidamente, precalentando la vegetación de arriba y dividiendo el incendio en dos grandes frentes, uno hacia la cumbre y otro en dirección al pueblo.

Encontraron el «Punto Cero»

Los peritos siguieron las «huellas» del fuego para encontrar el lugar exacto donde todo comenzó. Se concentraron en la «cola» del incendio (el extremo opuesto a donde avanzó más rápido) y allí encontraron un árbol nativo, una «pitra» con cinco troncos, que tenía daños por fuego mucho más profundos que el resto.

Las marcas de quemaduras en los árboles cercanos confirmaron que el fuego se originó precisamente en la base de esa pitra. Con el punto de inicio confirmado, la investigación se centró en la causa.

Los investigadores fueron eliminando hipótesis: no hubo tormentas eléctricas ese día, no había tendido eléctrico ni restos de fogatas.

La prueba irrefutable llegó con tecnología y apoyo canino:

Un detector electrónico registró gases inflamables en la zona del origen. Un perro entrenado de la Policía Federal marcó exclusivamente la base del árbol «pitra».

Esto demostró, sin lugar a dudas, que se utilizó un líquido acelerante (como nafta o queroseno) para iniciar las llamas.

Un acto calculado

El informe final de la pericia no deja espacio a la duda.

Conclusión 1: El incendio fue intencional. Fue iniciado deliberadamente por una o más personas para causar daño.

Conclusión 2: La causa directa fue el encendido de un líquido inflamable derramado en la base del árbol «pitra» con una llama abierta (un encendedor o fósforo).

Observación Final: El perito concluyó que no fue un acto al azar. Quien lo hizo eligió cuidadosamente el peor día posible (con alerta meteorológica) y el lugar más estratégico (la ladera del cerro) para que el fuego se volviera incontrolable y causara el máximo daño.

La Fiscalía reiteró su llamado a la colaboración ciudadana, solicitando a quien posea información relevante que la haga llegar a sus oficinas o a la comisaría más cercana.