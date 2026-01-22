NO TE PIERDAS:
Home / Cholila / El Incendio del Parque Nacional Los Alerces llegó a Villa Lago Rivadavia en Cholila

El Incendio del Parque Nacional Los Alerces llegó a Villa Lago Rivadavia en Cholila

En horas de la tarde noche de ayer miércoles, el incendio fuera de control del Parque Nacional Los Alerces avanzo hacia el ejido de Cholila, puso en vilo y riesgo a la población de Villa Lago Rivadavia y zonas cercanas. Hubo evacuación preventiva , albergando a familias en las instalaciones d ela escuela 103.
El clima reinante con ráfagas de viento ,temperatura elevadas que superaron los 30 °C durante las últimas jornadas y baja humedad , fueron un escenario negativo a la hora del avance descontrolado de las llamas; sumándose a esto la topografía del lugar, lo que favoreció la rápida propagación y la generación de nuevos focos activos.
Brigadas. Bombeos de la Comarca y vecinos voluntarios, se avocaron desde la tarde y durante la noche a tratar de contener y salvaguardar las viviendas.
Durante la tarde del miércoles, el frente principal cruzó la línea de la laguna Froilán y avanzó hacia Villarino, con desplazamiento en diagonal hacia La Momia y en dirección a Cholila.
Hoy jueves con el registro de una baja de temperaturas, y la posibilidad de precipitaciones leves en la zona, se esperaba poder trabajar en el combate de las llamas en busca de resultados positivos.
( Videp gentileza de Ivan Yuziuk)
© Copyright 2026, Derechos Reservados | Diseñado por Carlos Mir