El Hoyo:El intendente César Salamín anticipó “aumento para todos, menos para la planta política”

El jefe comunal mantuvo ayer una extensa reunión con los concejales de su localidad con la premisa de explicar los alcances de las paritarias acordadas con los gremios ATE y SOEME, que prevé un incremento salarial de un 8% para abril y un 7% para mayo (sumado a un 30% para el primer trimestre del año).

No obstante, adelantó que “en esta oportunidad, no habrá aumento para los funcionarios políticos porque la prioridad es mejorar las condiciones de los contratados. Con los números venimos bastante bien y los sueldos se están pudiendo pagar en tiempo y forma, pero tenemos que cuidar al máximo nuestras finanzas”.

Puntualmente, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al cuerpo deliberativo excluye del aumento al propio intendente, los secretarios y directores generales y los concejales. Con esta medida, la comuna cordillerana apunta a ahorrarse unos 12 millones de pesos mensuales.

Según César Salamín, “tomé la decisión de dejar afuera del aumento a la planta política porque la situación económica del municipio está complicada y la plata no alcanza para todos. Además, hay trabajadores -como los contratados-, que cobran mucho menos y tampoco tuvieron aumento, así que es injusto. Prefiero mejorarles a ellos apenas se pueda”.

Ruta 40

En otro orden, el intendente de El Hoyo valoró el reclamo conjunto con el gobernador Ignacio Torres sobre el mantenimiento de la ruta nacional 40 en época invernal.

Al respecto, remarcó que “es la columna vertebral de la Comarca Andina y debe recibir inversiones que garanticen condiciones de transitabilidad y de seguridad, tanto para los pobladores como para los turistas y el intenso tránsito de camiones de gran porte que la utilizan para comunicar el sur con el norte del país”. Puntualmente, Salamín se quejó “de los recortes que evidencia Vialidad Nacional para su mantenimiento”.

Por otra parte, ante el adelantamiento del invierno en la región (con una semana de intensas lluvias y nevadas en la alta cordillera), precisó que “apenas el clima nos dé una ventanita, vamos a comenzar con la distribución del Plan Calor a cientos de familias sin recursos que están necesitando una mano para la calefacción de sus hogares”.

De igual manera, solicitó “comprensión a la población respecto al mantenimiento de las calles y caminos vecinales durante las lluvias. Apenas mejoren las condiciones meteorológicas, la máquina comenzará con el repaso correspondiente”.

Con todo, hasta la tarde del lunes el cauce del río Epuyén y sus arroyos tributarios no habían aumentado y solo los canales secundarios presentaban alguna complicación por la falta de limpieza.