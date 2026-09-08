El Hoyo tiene a sus nuevos abanderados



Como cada 5 de septiembre en el Aniversario de la localidad, se llevó a cabo la modificación de la portación de la enseña nacional y provincial por un año, con base en la ordenanza 27/2025

Los abanderados y escoltas fueron seleccionados mediante la creación de un registro al cual accedieron a través de la página web de la Municipalidad de El Hoyo o bien en la oficina de mesa de entrada.

Los seleccionados fueron: Aldo Lobos, abanderado Nacional, Ninfa Figueroa 1 era. escolta nacional; Damián Berón 2da. escolta nacional; Rosa Antin, abanderada provincial; Isidoro Millaldeo, 1era. escolta provincial y Fanny Ávalos, 2da. escolta provincial. Suplentes: Diego García, Laura Lecanda, Silvia Montero, Melina Lonegro y Marcelino González.

Para la elección se creo una Comisión Seleccionadora integrada por 3 (tres) miembros del Departamento Ejecutivo Municipal y por el Honorable Concejo Deliberante, 1 (un) Concejal de cada Bloque de representación oficial. Dicha comisión confeccionó previamente el reglamento de convocatoria y selección de los postulantes y la dinámica propia de ceremonial y protocolo del cuerpo de abanderados.

Para más información sobre la ordenanza https://concejoelhoyo.com.ar/eh/normativa_ver.php?id_apli_proyectos=20250610185703