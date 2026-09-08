El Hoyo se sumó a la línea 137 para fortalecer el acompañamiento a víctimas de violencia de género



A partir de la capacitación “Abordaje de situaciones de violencia de género: herramientas de acompañamiento integral”, dictada el viernes 4 de septiembre por la Dirección General de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Desarrollo Humano del Chubut, El Hoyo comenzó a contar con la Línea Provincial 137, el dispositivo de acompañamiento ante situaciones de violencia de género disponible las 24 horas.

Durante el encuentro se presentó la Mesa de Enlace Interpoderes Provincial para Prevenir y Erradicar la Violencia por Motivos de Género, con la propuesta de conformar o fortalecer una mesa de trabajo a nivel comarcal. La jornada incluyó un taller de análisis de casos testigo para construir criterios comunes de intervención entre los distintos organismos.

En este marco se explicó la modalidad de funcionamiento del 137 y las posibilidades de articulación con los distintos actores institucionales, para que los equipos locales la incorporen como herramienta concreta de orientación y acompañamiento oportuno.

La jornada también repasó el marco normativo vigente —Ley Nacional N.º 26.485 y Ley Provincial XV N.º 26—, el Programa de Fortalecimiento Integral para Víctimas de Violencia de Género (Decreto N.º 932/2019) y la Señal Internacional de Auxilio como recurso de comunicación ante situaciones de riesgo.

Participaron los servicios de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes y de asistencia a la víctima del delito de El Hoyo, las comisarías del distrito, la División Comunitaria y de la Mujer, el Hospital Rural y la Mesa de Desarrollo de la Comarca (Cushamen, Gualjaina, Cholila, Epuyén, El Maitén, Lago Puelo y Esquel). Se realizó en la Casa de la Cultura.

Ante cualquier situación de violencia de género, se puede recurrir al área de la Mujer, Género y Diversidad (294 4714931) o a la Comisaría de la Mujer (294 4382565).