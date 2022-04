El Hoyo: Se inauguró monumento por el 40 ° Aniversario de la Gesta de Malvinas”

El Hoyo homenajeo a ex combatientes y recordó a los caídos en Malvinas en el marco del 40°Aniversario de la Gesta de Malvinas, con un sencillo y emotivo acto, en el que se dejó inaugurado un monumento en alusión a la fecha.

El acto estuvo presidido por el secretario de gobierno municipal Martin Costa junto a funcionarios de distintas áreas municipales y concejales Cesar Salamín, Fanny Avalos, Dora Marihuan , Gisel Cortes , Ariel Szudruk y Gretel Arce . También acompañaron referentes de instituciones locales. Los ex combatientes estuvieron representados en la ocasión por Bruno Larenas hijo de Raúl Larenas y Eduardo Guevara ex combatiente de la provincia de san Juan, presidente de la agrupación de veteranos de guerra 2 de abril.

En el marco del homenaje se nombro a ex combatientes de la localidad, Raúl Ignacio Larenas, Eudes García, Armando Schachtner , José Luis Caipillan , José Luis Sánchez y Walter Horacio Guaymas y Juan Carlos Viana .

Tras el izamiento de las banderas Argentina y de la provincia del Chubut, los oradores coincidieron en instar a vecinos y vecinas a “ No Olvidar” .

En representación de su padre el ex combatiente Raúl Larenas, habló su hijo Bruno quien se sumó al “No Olvido y agradeció el homenaje y el monumento por la 40° Gesta de Malvinas “ inaugurado este 2 de abril una fecha tan significativa. “Yo creo que es muy importante lo que hicieron porque hay gente que solo se acuerda de Malvinas el 2 de abril y para mi es algo que hay que recordarlo siempre. Viejo quiero decirte que te amo, que siempre vas a ser mi orgullo, y que las Malvinas es algo que siempre voy a llevar en mi corazón “, dijo Bruno visiblemente emocionado.

A su turno el presidente del Concejo Deliberante, Cesar Salamín se sumó al pedido de “No Olvido a quienes cayeron en Malvinas, a quienes regresaron, a aquellas mujeres enfermeras que cuidaban a los heridos, y madres que no pudieron abrazar nuevamente a sus hijos. Ponerse en el lugar de esos jóvenes es muy triste, nosotros como autoridades y como vecinos debemos nunca jamas olvidarlos, tenemos que sentir mucho orgullo, que quizás en una decisión equivocada por parte de los políticos fueron a combatir… “

Por su parte el secretario Martin Costa, dijo “ es muy difícil hablar un dos de abril, encontrar las palabras justas en un acto como este, claramente el dolor que nos acompaña es lo que hace difícil, seguramente lo que uno quisiera que no fueran solo palabras, sino que fueran hechos… pienso que hablar desde el corazón es lo que hace que nos equivoquemos lo menos posible”.

El funcionario tras hacer un breve relato de lo vivido durante la guerra de Malvinas dijo “ Creo que es difícil porque más allá del análisis histórico, militar de que si fue un acierto o un error, estamos hablando de compatriotas perdieron la vida entonces no puede haber nada más importante que eso , hoy debemos estar orgullosos y defender la postura del Estado Nacional que se viene sosteniendo hace año que es la de reivindicar la soberanía sobre las Islas Malvinas por la vía diplomática y no por las vía armada, esto permitió encontrar en el ámbito de las Naciones Unidas el apoyo casi unánime para que se genere , no la entrega inmediata del territorio porque claramente no estamos en condiciones para que esto suceda, pero si el dialogo … También pienso que esta es una fecha para reflexionar y reafirmar nuestra soberanía en todo sus sentidos que debemos ejercer todos los días en el conjunto de nuestro territorio “ sostuvo el representante del departamento ejecutivo municipal de El Hoyo.