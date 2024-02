El Hoyo: Roban en una casa y el dueño se defendió golpeando a los delincuentes con una silla

El hecho ocurrió la noche de este miércoles, en una vivienda ubicada en paraje Rincón Currumahuida de la localidad de El Hoyo, habitada por un matrimonio mayor, tres sujetos ingresaron aprovechado la puerta que estaba abierta. La victima mujer entro en estado de shock a los gritos en tanto el marido en defensa repelió a los delincuentes atacándolos con una silla.

La mujer en medio del accionar delictivo fue empujada por uno de los sujetos, y sufrió una lesión en la rodilla.

En la huida los ladrones solo se llevaron un celular.

El hecho fue confirmado por el Crio Paulino Andrade, quien indicó que “ “pasadas las 23.30, un llamado al 101 nos alerta sobre un pedido de auxilio ante un robo que se estaba consumando. Al llegar, los propietarios del inmueble narraron la situación vivida minutos antes, confirmando que vieron a tres hombres entrando a su casa, aunque en un primer momento calcularon que era su hija retornando al hogar”.

“Estas personas –agregó-, empujaron a la señora en el pasillo, quien se dobló una rodilla, y comenzaron a buscar elementos de valor, aunque no hablaban mucho entre ellos. Quizás se hayan sorprendido porque había gente dentro de la casa y que su intención haya sido un robo sin moradores”.

“Fue allí que hicieron defensa de su propiedad y de sus bienes y de alguna manera repelieron este ingreso ilegítimo: la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio y el marido salió en su defensa. En la huida, se llevaron un celular”.

Iniciadas las actuaciones policiales, se dio intervención a la Brigada de Investigaciones de la Comarca Andina, en ese marco se inició rastrillaje por las inmediaciones, tratando de establecer la movilidad y la ruta elegida por los autores del atraco para escapar.

La victimas fueron atendidas por médicos del hospital rural El Hoyo. La mujer producto del empujón que la tiro al piso , sufrió una lesión en la rodilla, por lo que se le realizaron las placas radiográficas correspondientes.

Al mal trago vivido, se sumó los problemas de comunicación por falta de señal telefónica que suelen ser comunes en la zona. Al respecto, el comisario Andrade recomendó a los pobladores “medidas mínimas de prevención. En esta clase de delitos, principalmente contra la propiedad, siempre se hace un análisis de los factores de riesgo. Justamente en este sector, estamos muy cerca del límite con la provincia de Río Negro y con la jurisdicción de Lago Puelo, lugares donde la delincuencia es más frecuente”.

Sumó que “los vecinos están alejados a mucha distancia uno con otros y que en las viviendas hay arbustos muy altos, que favorecen a quienes tienen malas intenciones. Lo óptimo sería que a determinada hora quedaran cerrados los portones y la puerta con llave”.

Mochila dudosa

En otro hecho, un hombre de 24 años y con domicilio en Bariloche (aunque indocumentado), fue encontrado sustrayendo artículos electrónicos en un conocido supermercado ubicado sobre la ruta nacional 40. Más tarde, cuando se estaba realizando la requisa correspondiente, en una mochila aparecieron varios elementos de alto valor, que luego se comprobó que habían sido robados en los días previos.

En detalle, el comisario Andrade explicó que “aproximadamente a las 22, desde el comercio avisan que habían detenido a esta persona alcoholizada tratando de llevarse varios elementos, que inmediatamente fueron recuperados por los dueños del local”.

En consecuencia, “la policía procedió a su demora en el marco de la averiguación del delito de hurto tentativo y se le dio intervención a la fiscalía de turno, quien ordenó que quede detenido”.

Conforme la formalidad procesal, se procedió a revisar sus pertenencias y allí se encontraron cuatro celulares, una cámara digital de alto valor y una carpa.

Al ser consultado sobre su procedencia, indicó que “los había encontrado en un sector de playa, que no eran de él y que no sabía su origen, además de que no se hacía responsable si esos elementos eran robados”.

En consecuencia, los investigadores tomaron fotografías de todos los artículos para cotejar con elementos similares robados en la última semana. Al parecer, hay una denuncia de un turista extranjero sobre el faltante del equipamiento tecnológico apuntado.

De igual manera, al momento de determinar su identidad, el imputado no pudo exhibir documentación alguna y respondió con evasivas.

Finalmente, “aportó sus datos filiatorios, que se corroboraron con los sistemas vigentes para la identificación de las personas. Se determinó que es de Bariloche y adujo que andaba en la zona buscando trabajo y que no tenía un domicilio fijo”, señaló el jefe policial consultado.

Asimismo, “se corroboró que presenta antecedentes judiciales por otros hechos delictivos. Más tarde, luego de ser notificado de la causa en su contra, recuperó la libertad”.