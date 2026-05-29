El Hoyo reforzó su campaña de vacunación antigripal con una jornada gratuita para adultos mayores

En la mañana de ayer, profesionales de la salud del hospital rural de El Hoyo se acercaron a la Casa Amarilla de la Plaza Antiguos Pobladores, donde vecinos y vecinas accedieron a la vacuna contra la gripe de forma gratuita como medida de prevención ante el inicio de la temporada invernal.

La iniciativa apunta a proteger especialmente a los grupos de mayor riesgo, por lo cual en esta oportunidad se realizó en un espacio que frecuentan a diario y donde funciona el Centro de Jubilados Pensionados.

El personal de salud destacó la buena respuesta de la comunidad y la importancia de mantener las acciones preventivas durante los meses de frío y extendieron la invitación a quienes no hayan podido asistir.

La campaña continua de lunes a viernes en el Hospital Rural de 8:30 a 14 hs, para factores de riesgo de 2 a 64 años, +65, embarazadas y bebés.