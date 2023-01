El Hoyo propone un circuito agroturístico exclusivo durante los días de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

Se trata de 12 chacras que este fin de semana recibirán a los visitantes, quienes podrán conocer a los productores, cosechar los frutos maduros y, lógicamente, adquirirlos.

Los establecimientos que se sumaron a la propuesta son “Don Mario” y Maida Valenzuela en El Desemboque; “Azul Sur” y “Latitud Sur Berries” en El Pedregoso; “Los Retamos” de Rincón Currumahuida y “Aladín” de Catarata Norte. Por su parte, las chacras de Marcelino González, Omar Quilodran, “Anita”, “Las Acacias”, “Masseube” y la Cooperativa Paralelo 42° también estarán vendiendo frutas finas.

Los lugareños adelantaron que “queremos celebrar el trabajo anual y la cosecha de las frutas finas que caracterizan a nuestra localidad. Este pueblo se identifica en el país por tener todas las variedades” (cerezas, frambuesas, frutillas, grosellas, arándanos, moras, corintos, cassis y guindas, más las silvestres rosa mosqueta, murra, sauco y maqui que se utilizan para la elaboración de dulces y licores).

Con la consigna de “festejemos la cosecha”, la localidad de El Hoyo comienza a festejar este viernes la 35° edición de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina.

El epicentro de las actividades será el predio emplazado sobre la ruta nacional 40 (con entrada libre y gratuita). El coordinador Agustín Do Nascimento precisó que “tendremos tres días espectaculares en cuanto al clima y está todo preparado para recibir a los turistas y vecinos de la zona para disfrutar de una linda fiesta. Estamos atravesando una excelente temporada de cosecha y hay fruta fina en abundancia, con muy buena producción de frambuesas y cerezas principalmente”. Se suma “el humor de los productores, porque tienen trabajo que se traduce en ingresos”.

En coincidencia, “aprovechando los días de calor (28°/30°), todos podrán pasar el día en los balnearios de Puerto Patriada (lago Epuyén) o El Desemboque (lago Puelo), además del propio río Epuyén que atraviesa todo el valle de El Hoyo”. Otros atractivos son el laberinto natural “Patagonia” (el más grande Sudamérica); la ruta de los viñedos y las bodegas; el parque temático “Arcosauria”; la laguna de Los Buenos Pastos, con el avistaje de aves, y las cataratas Corbata Blanca y Escondida, entre otros.

Acerca de la posibilidad de alojamiento, Do Nascimento indicó que “la localidad cuenta con una oferta de 1300 camas, distribuidas entre cabañas y hosterías, además de los campings. Todavía queda algo de lugar, de lo contrario la gente puede optar por dormir en Epuyén, Lago Puelo o El Bolsón, a pocos kilómetros de distancia, con un total de ocho mil camas disponibles”.

Sobre los espectáculos, anticipó que “se van a encontrar con muchos artistas locales y regionales sobre el escenario, que es lo que vienen a buscar los visitantes y que tenemos de muy buen nivel en la comarca. Habrá propuestas para todos los gustos”.

La propuesta también incluye “40 puestos gastronómicos, además de las cervecerías artesanales locales y las bodegas, junto a los artesanos y productores mostrando el trabajo de sus manos”.

Programa

La grilla artística anunciada para el viernes, desde las 18, incluye a Arte y Tradición; Onno Sappiens; Norman Marino; Alan Soutullo; So Miranda; Sex Appeal; Dydimo Rock; Grasshopper; Tierra Negra; Funky Sour; Yhosva Montoya y Cocosondé.

Para el sábado: orquesta Entre Montañas; rap; Marnofler; Ale Vital y Núcleo; Anahí Pereyra; Suggar Mamma; Dub Máster; Mike Cooke Band; Hilda Lizarazu y Despierta Caracol.

Para el domingo: danzas Antú Kuyén; Mahuidanches; Candombe de la Comarca; Grupo Alegría; Saúl Mayorga y su Conjunto; Jeremías Michalik y su Conjunto; Jóvenes Rancheros; La Diferencia; Sebastián Silva y Yoel Hernández.

Por otra parte, durante sábado y domingo habrá enduro en el circuito “La Ucraniana” (El Pedregoso), en siete categorías. Asimismo, el sábado 7 se desarrollará la tradicional “Corrida de la Fruta Fina”, en 5 y 10 kilómetros. También habrá una muestra fotográfica denominada “Fruta fina, corazón del valle”.

Calendario

El Hoyo pone en marcha un extenso calendario de fiestas comarcales durante el verano. Para los días 14 y 15 de enero, en El Manso Inferior se hará la Fiesta del Valle Verde. Los días 20, 21 y 22 de enero se desarrolla el 35° Encuentro Provincial de Artesanos, en Epuyén. Asimismo, los días 28 y 29 de enero se hará la Fiesta del Paraíso, en El Manso.

El turno de la Fiesta Nacional del Asado, en Cholila, será los días 3, 4 y 5 de febrero. En tanto, la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, con sede en El Maitén, será los días 10, 11 y 12 de febrero, con la participación confirmada de Yhosva Montoya, Q’Lokura, Los Kijanos y Lucas Sugo.

Lago Puelo confirmó la Fiesta Nacional del Bosque para el 18 y 19 de febrero, con la contratación asegurada de Yoel Hernández, quién estrenará un tema dedicado al pueblo lacustre.

El calendario de fiestas populares se cierra entre el 23 y 26 de febrero, en El Bolsón, con la Fiesta Nacional del Lúpulo, donde la grilla artística arranca el jueves con Sele Vera y Los Pampas, mientras que el viernes habrá cumbia con Amar Azul y el sábado incluye a la banda uruguaya La Vela Puerca y el grupo Estelares. El gran cierre será el domingo a puro cuarteto con el grupo La Konga y un bingo con un auto cero kilómetro.