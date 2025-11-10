El Hoyo profundiza acciones en materia de seguridad y prevención

Las instituciones de respuesta ante emergencias se reunieron de cara al comienzo de la próxima temporada estival con el objetivo de aunar criterios de trabajo, fortalecer las acciones de prevención en los distintos segmentos de la población y mantener una comunicación activa.

La reunión buscó establecer lineamientos para la gestión de emergencias en la localidad de El Hoyo durante la temporada de verano, tanto de origen natural como las provocadas por la actividad de los seres humanos .

Se trabajó identificar los actores y sectores involucrados en la gestión de emergencias; establecer roles y funciones para la gestión de emergencias; profundizar las estrategias de coordinación entre los organismos municipales, provinciales y nacionales involucrados en acciones de manejo de crisis (alerta y respuesta) y rehabilitación ante un evento adverso.

Asimismo se repasaron las normativas vigentes en la localidad, donde se destacaron las ordenanzas tendientes al uso responsable del fuego, el mantenimiento de frentes de terrenos y baldíos y el uso racional del agua.

Por otro lado, se recordó la actividad de prevención, abierta al público, que se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las 11hs en la plaza Antiguos Pobladores.